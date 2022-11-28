小米汽车项目被曝进展延迟，自动驾驶测试不及预期

IT之家 11 月 28 日消息，日前据电厂报道，小米汽车的开发项目进度不如预期，最终可能导致产品竞争力下降，报道还称至少有两位小米汽车内部人士确认了这一消息。

按照计划，小米汽车首款产品预计在 2024 年上半年下线并正式量产。9 月 28 日，小米汽车首台工程车下线。在 11 月 23 日的第三季度业绩会上，小米集团总裁王翔再次明确了这一点，他声称，“小米汽车实现 2024 年正式量产的目标进展非常顺利。”

据电厂报道，一位高级别小米员工称，明面上看起来在顺利推进，但实际进度慢了不少。主要是内部流程的问题，比如在项目节点上要有对应的产出和交付，但在推进过程中，一些在定义中要交付的东西却因为各种因素出现延迟。在这样的情况下，一些本该交付的功能和产品，会被砍掉一部分，“本身该交付的内容就不多，现在还会因为交付进行的卡点被砍掉一些，就会更少了。”他说。

小米的自动驾驶能力，是此次造车进程遭受质疑的另一大关键。据电厂报道，由于前期自动驾驶测试效果不佳，不少员工对小米汽车的首款产品缺乏信心。“在发布的自动驾驶测试视频中，我们很少可以看到一镜到底，很多都是经过剪辑拼接的，这也是研发进度的一个真实体现。”一位来自研发体系的员工说。同时，一些小米此前高薪挖来的员工也在近期选择离职，这些员工多属于上海团队，而上海是小米整车、三电系统以及底盘等业务部门的所在地。

雷军在今年 8 月的年度演讲中透露，小米自动驾驶要全栈自研，目前已经组建了 500 人规模的团队，计划到今年底扩张到 600 人，目标是 2024 年进入自动驾驶行业第一阵营。

小米集团 2022 年第三季度财报显示，该季度小米在包括汽车在内的创新业务上投资 8.29 亿元，且小米汽车的研发团队已经超过 1800 人。

值得一提的是，11 月初外界也曾有传闻称小米造车被叫停。当时小米方面人士当时表示，不针对传言回应，小米汽车项目正在顺利推进。对于电厂的报道，截止发稿小米方面还未作出回应。