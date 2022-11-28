《软件绿色联盟应用体验标准 5.1・安全标准》正式发布

IT之家 11 月 28 日消息，软件绿色联盟官方今日宣布：《软件绿色联盟应用体验标准 5.1・安全标准》（以下简称：绿标安全标准 5.1）经过为期两周的公示与修订后，于 2022 年 11 月 26 日正式发布。

IT之家了解到，软件绿色联盟成立于 2016 年 11 月 14 日，由阿里巴巴、百度、华为、腾讯、网易五家企业共同发起，已经有 6 家金牌会员企业（360，美团点评，携程，新浪微博，京东，中国泰尔实验室），及 1000 多家会员企业。

据悉，软件绿色联盟旨在构建国内绿色软件生态的联合组织，是一个开放的非盈利性组织。

据介绍，本标准主要起草单位包括腾讯、百度、华为、中国信息通信研究院泰尔终端实验室、新浪、网易、阿里巴巴；主要起草人：谭健明、陈崇容、唐佳伟、袁中举、王持恒、衣强、闫诗文、戈志勇、董典辉、李宫、程剑锋。

相较于 5.0 标准，此次发布的绿标安全标准 5.1 重点对应用签名要求、应用启动安全、应用运行时安全要求、应用退出安全要求等内容进行了进一步的增强与细化，以更好匹配国家监管机构对 App 安全合规治理的要求。

据称，本标准旨在提升应用程序的用户体验，规范应用程序全生命周期的安全行为，包括应用准备阶段、开发调试阶段、发布阶段、运行阶段、运维阶段的安全要求和规范。本标准适用于应用程序的设计、开发及检测。