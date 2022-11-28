HR 工作必备的 10 个 Excel 函数公式

对一名 HR 来说，在工作中经常会使用 Excel 来处理数据，如果不懂一些函数，那将会大大地降低工作效率。下面是小汪老师为大家整理的 HR 常用的一些函数公式，希望对大家有帮助。

1、统计工作日天数

如何获取两个日期之间的工作日天数。公式如下：

=NETWORKDAYS(A2,B2)

2、统计部门人数

表格中有所有人员及所在部门，我们如何快速统计每个部门的人数呢？

=COUNTIF(B:B,D2)

3、统计员工考核结果

70 分以下不及格，70 分以上及格，80 分以上优秀。

=IFB270,"不及格",IFB280,"及格","优秀"))

4、计算迟到、早退情况

统计考勤是 HR 必备工作之一，这里通过上班和下班打卡时间，统计迟到和早退情况。

迟到：

=IF(C2TIME(8,30,0),"迟到",)

早退：

=IFD2TIME(17,30,0),"早退",)

5、计算工龄

从入职到现在的时间。

=DATEDIF(B2,TODAY(),"y")&"年"&DATEDIF(B2,TODAY(),"ym")&"月"&DATEDIF(B2,TODAY(),"md")&"天"

6、生日 15 天内提醒

通过出生年月日与当前系统日期对比，会提醒 15 天内过生日的人员。

=TEXT(15-DATEDIF(C2-15,TODAY(),"yd"),"还有0天生日今天生日")

7、通过身份证号提取出生年月日

之前有教过大家用其他的方法来实现，今天，再来看看使用函数公式提取。

=TEXT(MID(B2,7,8),"0-00-00")

8、出生年月日获取年龄

先通过身份证号码来提取出生年月日，然后通过提取出来的年月日获取年龄。

=DATEDIF(C2,TODAY(),"y")

9、通过身份证号码判断男女性别

通过身份证号码来判断男女性别。

=IF(MOD(MID(B2,17,1),2),"男","女")

10、计算退休日期

男性 60 岁退休，女性 55 退休，通过出生年月日和性别来计算退休日期。

=DATE(YEAR(C2)+IF(E2="男",60,55),MONTH(C2),DAY(C2))

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙