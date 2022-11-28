HR 工作必备的 10 个 Excel 函数公式

对一名 HR 来说，在工作中经常会使用 Excel 来处理数据，如果不懂一些函数，那将会大大地降低工作效率。下面是小汪老师为大家整理的 HR 常用的一些函数公式，希望对大家有帮助。
1、统计工作日天数
如何获取两个日期之间的工作日天数。公式如下：
=NETWORKDAYS(A2,B2)
2、统计部门人数
表格中有所有人员及所在部门，我们如何快速统计每个部门的人数呢？
=COUNTIF(B:B,D2)
3、统计员工考核结果
70 分以下不及格，70 分以上及格，80 分以上优秀。
=IFB270,"不及格",IFB280,"及格","优秀"))
4、计算迟到、早退情况
统计考勤是 HR 必备工作之一，这里通过上班和下班打卡时间，统计迟到和早退情况。
迟到：
=IF(C2TIME(8,30,0),"迟到",)
早退：
=IFD2TIME(17,30,0),"早退",)
5、计算工龄
从入职到现在的时间。
=DATEDIF(B2,TODAY(),"y")&"年"&DATEDIF(B2,TODAY(),"ym")&"月"&DATEDIF(B2,TODAY(),"md")&"天"
6、生日 15 天内提醒
通过出生年月日与当前系统日期对比，会提醒 15 天内过生日的人员。
=TEXT(15-DATEDIF(C2-15,TODAY(),"yd"),"还有0天生日今天生日")
7、通过身份证号提取出生年月日
之前有教过大家用其他的方法来实现，今天，再来看看使用函数公式提取。
=TEXT(MID(B2,7,8),"0-00-00")
8、出生年月日获取年龄
先通过身份证号码来提取出生年月日，然后通过提取出来的年月日获取年龄。
=DATEDIF(C2,TODAY(),"y")
9、通过身份证号码判断男女性别
通过身份证号码来判断男女性别。
=IF(MOD(MID(B2,17,1),2),"男","女")
10、计算退休日期
男性 60 岁退休，女性 55 退休，通过出生年月日和性别来计算退休日期。
=DATE(YEAR(C2)+IF(E2="男",60,55),MONTH(C2),DAY(C2))
本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙