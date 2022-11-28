三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 限量版售价公布，12799 元

IT之家 11 月 28 日消息，11 月 9 日，三星电子与巴黎高级定制时装屋 Maison Margiela（梅森・马吉拉）推出由双方共同打造的首款联名新品 —— 三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 限量版，采用独特的设计和配件，将于 12 月 1 日上午 10:00 限量发售，现在这款手机的售价已经公布，建议零售价为 12,799 元。作为对比，三星 Galaxy Z Flip4 标准版售价 8499 元（8+512GB）。

官方称，三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 限量版是专为渴望彰显个性、表达出与众不同的时尚潮人们量身定制的。机身从内到外的每个元素，都充分彰显了 Maison Margiela 先锋性的审美与设计，传递出打破常规、解构与重塑传统的态度与理念。

三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 限量版机身外部以 Maison Margiela 标志性的白色色调为主，同时加入少量灰色，恰到好处地增添了阴影效果，搭配雾面工艺，更具层次感。同时，在机身背板上，一系列精巧设计的半透明线条，隐约地透露出内部的电路，呈现出 Maison Margiela 独有的“解构技术”。

此外，还有专门定制的交互界面，其中“黑白反转”主题，从艺术壁纸到图标都让人联想到 X 光扫描的透视效果；“画笔刷”主题，则是通过先进的 3D 建模技术捕捉粗糙笔划纹理设计而成的。

除了手机本身，三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 限量版还配有手机保护壳等一系列定制化必备配件。

其中，皮革保护套展现了品牌独特的“bianchetto”刷漆工艺，彷如通过一块“白色画布”表达出简约之美。同时，采用“四角缝线设计”的经典匿名标志，搭配刷漆质感，也让这块“画布”呈现出随时间变化的想象空间。

在另一款指环式硅胶保护壳上，指环表面镌刻了 Maison Margiela 标志性的数字编码，巧妙地诠释了品牌的 DNA，同时更为日常使用增添了更多便利。

IT之家了解到啊，三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 限量版同样搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，标配 8GB +512GB 内存存储组合，采用 6.7 英寸 2640 x 1080 分辨率 120Hz 刷新率主屏以及 1.9 英寸 260 x 512 分辨率小屏。