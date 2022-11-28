Jio 现已在印度古吉拉特邦 100% 覆盖 5G 网络，用户可免费获得 5G 服务

IT之家 11 月 28 日消息，自从 10 月推出 5G 服务后，印度电信巨头 Reliance Jio 已经在古吉拉特邦的 33 个地区覆盖其“真 5G” （Jio True 5G）网络。因此，古吉拉特邦从此成为印度第一个实现 5G 100% 覆盖的邦。

据介绍，Reliance Jio 目前已经在印度 12 个城市提供 5G 服务，包括孟买、德里、诺伊达、加济阿巴德、古鲁格拉姆、金奈、瓦拉纳西、加尔各答、浦那、海得拉巴、班加罗尔和法里达巴德。

值得一提的是，当地 Jio 用户无需支付任何额外费用即可加入其 5G 网络并获得 5G 服务。不过这大概率是暂时的，按印度官员的话来说预计会在 5G 完全普及之后开始收费。

Jio 在一份官方声明称:“从 11 月 25 日开始，古吉拉特邦的 Jio 用户将被邀请加入 Jio 5G 服务，免费体验最高 1Gbps 速度的无限数据流量服务。”

在推出 5G 期间，Reliance Jio 向其客户保证：新的 5G 服务可基于他们现有的 4G SIM 卡使用。自今年早些时候在 5G 频谱拍卖中获得最宽的频谱以来，Reliance Jio 目前已经提供了涵盖 700MHz、3500MHz 和 26GHz 频段的最多样化的 5G 服务。

据公开资料，目前印度三大电信提供商中只有 Airtel 和 Jio 两家在提供 5G 服务，而 Vodafone Idea 尚未提供 5G 支持。Reliance Jio 的 True 5G 网络是 SA 网络，与 Airtel 的 5G Plus (NSA) 有所不同。

IT之家提醒，目前国内三大运营商的用户同样可以在不开通 5G 套餐的情况下加入 5G 网络，而且默认可获得 4G 满速（300~500Mbps）体验。