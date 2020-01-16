借5G之名的“假5G”诈骗案频发，需擦亮双眼

1月16日消息过去的2019年，5G提前开启商用，由于先商用的是NSA，SA要到2020年才完成标准制定，某些5G芯片暂时不支持SA，业界关于“真5G”和“假5G”的议论层出不穷。

其实，不管采用的5G芯片是否支持SA，都可以说是真·5G手机，能够在5G网络中正常使用。不过，“假5G”在社会上是确实存在的。5G概念太火爆，一些不法分子就嗅到了其中的“商机”，借5G之名，行诈骗之实，意欲投资5G的企业和个人，必须要擦亮双眼。

目前，全国各地已有多起借5G工程建设实施诈骗的案例。这些诈骗往往做足了表面功夫，几可以假乱真，但深究下来均是瞄准了投资者的口袋。“乱花渐欲迷人眼”，C114特地整理发布，提醒关注5G的企业和个人，面临打着5G旗号的诱惑，一定要慎之又慎。

内蒙古5G诈骗案

内蒙古呼和浩特、呼伦贝尔、赤峰、通辽、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布7个地市的15个旗县，陆续出现张家口罗氏建筑工程有限公司成立的“中移5G某市项目部”及北京和田合瑞建设有限公司等所谓“5G工程建设”的企业驻点，自称受国家相关部门委托，负责全区境内农村地区5G管线管道工程建设，同时自行对项目进行对外分包，承包者需根据承包区域的公里数预先支付保证金。

▲北京和田合瑞建设有限公司虚假授权委托书

▲通辽奈曼旗所谓“5G项目部”

内蒙古自治区公安厅收到通管局的函后查证，张家口罗氏建筑工程有限公司自筹自建5G通信管线工程项目，并向全国各地发包，要求承包人成立“张家口罗氏5G施工项目部”，自行与当地政府协商立项、审批等事宜。因无相关施工资质，公司法人罗桂全已被张家口市公安局宣化区分局取保候审。该公司授权的内蒙古项目部负责人在未获取当地政府立项的情况下，自行将项目对外分包，共收取承包人材料预付款、好处费342.65万元人民币，且一直未通知分包人开工，也未按照合同约定支付工程款，涉嫌诈骗犯罪，目前已刑事拘留犯罪嫌疑人1名。

为防止类似案件发生，内蒙古自治区通管局、盟市公安部门已向行业单位和社会下发了防范冒用5G建设诈骗的提醒通知，部分盟市对冒用运营商和铁塔公司名义实施5G网络建设的公司进行了取缔，不仅保护了群众利益，震慑了犯罪分子，也营造了良好的5G产业发展环境。

▲内蒙古公安厅提醒，谨防5G通信管线管道工程预收保证金可能涉嫌诈骗

广东5G诈骗案

广东闽慧融信息科技有限公司借着5G建设的热度，声称受移动、电信、联通、广电四家5G运营商的委托，利用老百姓信息不全面的弱点，开发了“智慧e网”App，打着为运营商开展5G微基站选址的幌子，在全国范围内招收代理，收取代理费及中介服务费。

通过工商注册信息可查，广东闽慧融信息科技有限公司成立于2017年4月26日，注册地址为广州市白云区棠景街棠溪大围直街一街8号805房，注册资金伍仟万元，法人蔡勇忠。查询该公司的营业执照和自身提供ICP的备案信息，其中ICP备案信息经核实为虚假信息。三家电信企业与铁塔公司，均与广东闽慧融信息科技有限公司无任何业务往来。

中山市智益融科技有限公司为广东闽慧融信息科技有限公司智慧e网项目的三乡镇代理单位，该单位目前在三乡东城艺墅后门（上下李路78号）正式开门营业。

其运作模式为：1、广东闽慧融信息科技有限公司通过“智慧e网”App在全国范围内招收代理，收取代理费。根据代理区域的大小，代理费2万至几百万不等。2、以“5G基站建设为每40米一个站点，每家每户只要提供房产证都可以签订租赁合同，合同期限10年，年租金收益约为1000元”为宣传诱饵，要求各地代理商与当地百姓签订租赁合同，合同约定收取租金的条件为：

需要业主方提前交300元中介服务费；

在安装完5G信号源后，才能对其支付租金；

租金支付需要等政府资金补贴到位后才可发放。

3、中介服务费由代理商收取后统一汇入广东闽慧融信息科技有限公司的账户，而后广东闽慧融信息科技有限公司会按照100元/站点的标准向该代理商返还分成收益。

具体合同签约模板如下：

现场调查情况

2019年11月20日，中山铁塔南区区域接到三乡镇鸦岗村村民反映，说三乡有一个专门负责5G基站建设选址公司成立，已开门营业。接到消息后，区域人员立刻赶往现场了解情况，发现门店内已有30多人，主要集中于老年人和社会闲散人员为主，有专门的“老师”正在讲课，门口有人把风，对进入的人员查验身份证并进行盘问。

11月26日，中山铁塔南部区域又收到一位陈先生的电话，陈先生声称自己的母亲已收取了很多村民的中介服务费，签订了很多合同，并准备把钱汇到广东闽慧融信息科技有限公司的账户，陈先生感觉其中有诈，于是向铁塔公司和省工信厅打电话反映情况。

安徽5G诈骗案

据中央广电总台中国之声报道，孙先生家住安徽省亳州市利辛县，多年以来，他一直从事工程施工方面的工作。2018年，他在老乡高某某的介绍下认识了安徽省萧县龙马建筑安装有限公司一位姓蔡的经理，这位蔡经理称，公司目前在徐州市有一个5G基站的建设工程正在施工，想让孙先生也参与进来。

孙先生考察后发现他们确实正在施工。有办公场所，也有公司的牌子，什么都有，网上还能搜到这个公司。由熟人介绍，又有正在施工的建设工地，加上5G的话题在当时已经非常火热，孙先生对此并没有产生怀疑。孙先生告诉记者，在与蔡经理的交谈中，蔡经理称该项目是国企授权，他还看到了所谓印有“中国铁塔股份有限公司”字样的授权书。

顺利拿到部分款项让人更加深信不疑

根据双方签订的合同，安徽省萧县龙马建筑安装有限公司每月要向孙先生派发10个5G基站的施工作业点，不过每个作业点孙先生需要先交8万元的材料采购费，待完工并且验收合格后公司再支付给孙先生包括材料费在内的总计每个作业点16.9万元的工程款项。

孙先生：“我们就打了10个作业点的采购费，打了80万给他。”

孙先生称，由于当时自己的工程施工队并不在徐州，而介绍人高先生的施工队伍恰巧正在附近，他便将这首批10个作业点的施工任务先转包给了高先生。

孙先生：“这个姓高的也是搞工程的，我认为他的施工队离基站的施工地点近，我就把这个活包给了他，一个作业点的建设给他3万2，他包我们通过验收。”

在完成了起初的10个所谓的5G基站的建设之后，孙先生顺利地从公司拿到了100万元的部分款项，这也让他对这个工程更加深信不疑。随后，他便缴纳了160万元，采购了20个作业点的材料。

孙先生：“当时我是这样想的，你先把我10个的钱打给我，第二次我就搞20个。”

人去楼空，多地出现5G建设骗局

不过，过了没多久，孙先生就联系不到这个蔡经理，再去当时的公司看，也已经人去楼空。同样的，孙先生的老乡阎先生也遇到了类似的情况。

通过查询解到，安徽省萧县龙马建筑安装有限公司由两位姓张的股东人共同持有，而与孙先生签订合同的这位蔡经理虽然不是这个龙马建筑公司的股东，但是与该公司其中一位姓张的股东共同持有了一家名叫江苏瑞梵通信工程的公司。

孙先生表示，近日他将去公安机关报案。

陕西5G诈骗案

2019年12月，中国电信股份有限公司陕西分公司（以下简称“中国电信陕西公司”）、中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“中国移动陕西公司”）、中国联合网络通信有限公司陕西省分公司（以下简称“中国联通陕西省分公司”）、中国铁塔股份有限公司陕西省分公司（以下简称“中国铁塔陕西省分公司”）不断接到政府机关、物业管理公司、房屋业主的电话，反映有自称为广东长实通信科技有限公司、广东微基通讯科技有限公司、中民通信有限公司、北京志诚网络有限公司、中开嘉华铁塔工程有限公司、陕西圣凯信息技术有限公司、中科创集团甘肃海荣网络有限公司等单位的人员与他们接触，声称受上述公司的委托，以5G基站建设为由，与他们洽谈通信基站物业租赁和公共设施使用事项，甚至已与物业公司或业主签订了排他性的合作协议。有的公司还在新闻媒体上进行宣传。为此，中国电信陕西公司、中国移动陕西公司、中国联通陕西省分公司、中国铁塔陕西省分公司特发布联合声明指出，四家公司并未参与上述活动，且从未授权第三方在陕西境内开展任何有关通信基础建设的工作。

根据陕西省人民政府《关于印发加快陕西省通信基础设施建设2019年行动计划的通知》和《关于做好将5G基站规划纳入控制性详细规划有关工作的通知》文件要求，由陕西铁塔牵头5G基站纳入陕西省市区县控制性详细规划工作。而上述公司均未获得5G运营相关牌照，未参与我省5G基站规划和建设工作，其投资5G网络建设和有偿使用公共资源的行为存在较大风险。