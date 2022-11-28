韩国公布“未来宇宙经济路线图” ：2032 年登月并开采月球资源，2045 年自主登上火星

IT之家 11 月 28 日消息，据韩联社，韩国总统尹锡悦今日下午参加了在首尔江南某酒店召开的“未来太空 / 宇宙经济路线图发布会”，并正式公布了《未来宇宙经济发展蓝图》，指明今后 20 多年跃升宇宙经济强国的愿景。

据称，韩国计划到 10 年后的 2032 年成功登月并开采月球资源，到光复 100 周年的 2045 年将依靠自己的力量实现火星登陆。

尹总统强调：“今后对宇宙有展望的国家可以主导世界经济，解决人类面临的问题”，“宇宙强国的梦想不是遥远的未来，而是孩子们和青年们拥有的机会和希望”。

尹总统还承诺“将向下一代赠送月球资源和火星基地”，并表示将在登陆火星的同时开发 5 年内可以飞向月球的自主发射体发动机，并于 2032 年登陆月球，开始开采资源。

为此，他提出了 6 大政策方向和支持方案，其中包括：探索月球和火星、跃升为宇宙技术强国、培养宇宙产业、培养宇宙人才、实现宇宙安保、主导国际共助等。

尹总统还表示，将在科学技术信息通讯部下设以专家和项目为中心组成的“宇宙航空厅”，并由总统亲自担任国家宇宙委员会委员长。

IT之家获悉，韩国科学技术部从当天开始在科学技术部内启动宇宙航空厅设立推进组，着手进行相关准备。

另外，韩国国内的宇宙开发相关企业在总统发表宣言后还发表了《为实现宇宙经济的共同宣言》，包括韩华航空航天、lignex1、KT SAT 等国内 70 多家企业参与了此次宣言。