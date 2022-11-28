骁龙 8 Gen 2 旗舰摩托罗拉 moto X40 将支持 IP68 防尘防水，定档 12 月发布

IT之家 11 月 28 日消息，高通骁龙 8 Gen 2 旗舰手机将于近期扎堆发布，今日上午小米 13 系列高调官宣支持 IP68 防尘防水，今日下午，联想中国区手机业务部总经理陈劲透露，摩托罗拉 moto X40 也将支持 IP68 防尘防水，将于 12 月发布。

这次的 moto X40，支持 IP68 防水，我们愿意称它为手机中的 SUV，既能纵情都市，也能翻山涉水。12 月，做好准备，要出发！

IT之家了解到，目前，型号为 XT2301-5 摩托罗拉 5G 新机已入网工信部，预计为 moto X40。该机重 196 克，拥有 161.3×73.9×8.5mm 机身尺寸，采用 6.67 英寸 1080×2400 OLED 屏幕，支持 10bit 色深与屏下指纹识别。

配置方面，moto X40 搭载高通骁龙 8 Gen 2 旗舰芯片，内置 4950mAh / 4450mAh 电池，配备 8GB / 12GB / 18GB 内存与 128GB / 256GB / 512GB 存储，后置 50MP+50MP+12MP 三摄组合，支持 4 倍光学变焦。

此外，摩托罗拉 moto X40 的安兔兔跑分达 1312901 分，定制了 MAXE 系统引擎，通过更智能的场景识别带来全面平衡性能与功耗的调度策略。