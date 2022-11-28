iQOO 11、iQOO Neo 7 SE 现已上架预约，12 月 2 日发布

IT之家 11 月 28 日消息，iQOO 11 系列新品发布会将于 12 月 2 日 14:30 召开。届时，iQOO 11 系列与 iQOO Neo7 SE 将一同亮相。这两款机型现已上架京东商城等平台并开启预约，正式发布后开启预售。

根据现有信息来看，iQOO 11 系列将采用新一代“性能铁三角”，除此前公布的骁龙 8 Gen 2 外，新机还拥有 UFS 4.0+LPDDR5X。同时，全系还将配备全球首发的 2K 144Hz E6 全感屏。

据介绍， iQOO 11 全系支持类 DC 调光 ——1440Hz 的高频 PWM 调光。此外，该机全系采用三星 E6 材质全感屏，局部峰值亮度突破 1800nit，还支持 XDR Engine 高动态范围显示，采用自研屏幕色准算法，JNCD≈0.26，功耗降低 13%。

此外，该机还将家支持 120W 快充，配备 5000mAh 电池，拥有 50MP F / 1.9 主摄 GN5+13MP 的 3L6 超广角镜头 +12MP 的 IMX663 微距组成三摄，前置为 16MP 镜头，辅以 vivo V2 自研芯片，提供 8+256GB / 12+256GB / 16+256GB / 16+512GB 内存版本可选。

其它方面，该机尺寸为 164.8x77x8.5mm，重 205g，预装 基于 Android 13 的 OriginOS 3.0。

IT之家了解到，骁龙 8 Gen 2 采用台积电 4nm 工艺，与骁龙 8 Gen 1 相比性能提升 35%。与 iQOO 10 相比，UFS 4.0 顺序读取速度提升 100%，能耗比提升 46%；LPDDR5X 速度提升 33%，频率达 8533Mbps。

值得一提的是，iQOO Neo7 SE 将与 iQOO 11 在 12 月 2 日同台发布，而且 iQOO Neo7 SE 将首发天玑 8200 芯片。