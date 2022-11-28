蔚来吉林省高速超充网络贯通，布局 35 座超充站

IT之家 11 月 28 日消息，蔚来宣布，吉林省高速超充网络正式贯通，共布局 35 座超充站，连接全省 9 个地级行政区，覆盖 G1 京哈、G12 珲乌、G25 长深高速等多条高速公路。

据介绍，吉林省高速超充网络全线均可使用 Power North 免费加电权益 —— 所有蔚来车辆（运营车辆除外）使用蔚来品牌公共运营充电桩，可享全年 1000 度免费充电额度，超过 1000 度后免服务费，不限电量。

IT之家了解到，目前蔚来在中国市场已累计建成换电站 1235 座（其中高速公路换电站 330 座）、充电站 2130 座（充电桩 12,375 根），接入第三方充电桩超 60 万根，累计为用户提供了超 1400 万次换电服务。

截至 11 月 27 日，蔚来已在全国累计建成 330 座高速换电站，完成 5 纵 3 横 6 大城市群高换电网络布局：