Unihertz Jelly 2E 小屏手机国行开售：搭载 3 英寸屏幕，售价 1099 元

IT之家 11 月 28 日消息，Unihertz Jelly 2E 新品手机此前在官网发布，搭载了 3 英寸显示屏，售价 170 美元（约 1243 元人民币），现在这款小屏手机国行版已经上架京东开售，售价 1099 元。

Unihertz Jelly 2 手机于 2020 年推出。相比起来，Jelly 2E 最大的改进是搭载了安卓 12 系统，而老款 Jelly 2 搭载安卓 11 系统。但在很多方面，Jelly 2 老款仍是更好的选择：有更快处理器（联发科 Helio P60），更多内存和存储空间。旧机型还支持 NFC，而新版本则不支持。

IT之家获悉，Unihertz Jelly 2E 采用 3 英寸 854 x 480 像素显示屏，搭载联发科 MT6761 四核 ARM Cortex-A53 处理器，4GB 内存，64GB 存储空间，2000mAh 电池，支持指纹传感器，支持全球 4G LTE 和双卡槽。

Unihertz Jelly 2E 手机还支持 microSD 卡和 3.5mm 音频插孔，支持红外线功能，允许把手机当作遥控器使用，还有可编程的按钮，可以用来打开最喜欢的应用程序。该机尺寸为 95.0mm x 49.4 mmx 16.5mm，重量 110g，还支持蓝牙 4.2、USB Type-C 接口。