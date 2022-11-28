小米 13 / Pro 采用全新科技纳米皮：皮质手感，抗黄边、抗磨损、抗脏污

IT之家 11 月 28 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会已定档 12 月 1 日（周四）晚七点。小米 13 和 小米 13 Pro 采用双尺寸。

小米手机官方预热，小米 13 / Pro 采用科技纳米皮，“一次前所未有的材质创新，皮质手感，更好的抗磨损、抗变色和抗脏污，完美解决选购顾虑。”海报显示，该科技纳米皮具有抗紫外线、抗黄边、抗侵蚀、抗脏污的特性。

此前爆料称，小米 13 Pro 有四款颜色，分别是黑色、白色、绿色和粉色，其中绿色和粉色将有素皮版本。

小米在 12S Ultra 上首次采用了环保有机硅素皮材质。官方称，该材质轻轻一擦就能焕然一新，长期使用不易发黄掉皮，并且定制小牛皮头层纹理，触感更亲肤，不易打滑脱落。另外引入天然硅矿石原材料，让小米 12S Ultra 的环保有机硅素皮从选材到生产全程环保。

IT之家获悉，小米 13 全系列还支持 IP68 防尘防水等级。据官方此前预热，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；Pro 版本则为双曲面屏。机身尺寸方面，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%。官方海报显示，小米 13 宽 71.5mm，上左右三边框宽 1.61mm，下边框宽 1.81mm，采用居中打孔屏幕。此外，雷军称为了不硌手，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。