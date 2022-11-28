亚马逊将逐步关停部分印度业务，聚焦在线零售等核心业务

北京时间 11 月 28 日下午消息，据报道，亚马逊今日宣布将逐步关闭印度市场的部分业务，作为成本削减措施的一部分。

亚马逊称，将退出印度的送餐服务市场，以及面向小企业提供的包装消费品送货上门服务。此外，有知情人士称，几个处于 Beta 测试中的项目也可能被搁置。数日前，亚马逊已宣布将在未来几个月关闭印度的学习平台“亚马逊学院”（Amazon Academy）。

这意味着，虽然印度是一个拥有 14 亿消费者的关键增长市场，但仍未能幸免于亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）的成本削减计划。在亚马逊多个业务领域增长放缓的情况下，CEO 贾西正在全球范围内削减开支和裁员。

这次撤退凸显了马逊在印度市场所面临的困境。在印度，亚马逊正面临越来越大的监管压力，以及来自本土企业的激烈竞争，包括信实工业、塔塔集团和沃尔玛旗下的 Flipkart。在过去的 10 年里，从食品和杂货配送，到支付等方方面面，亚马逊在印度投入了数十亿美元，但未能赢得其在美国等市场享有的那种主导地位。

一位知情人士称，将有数百人因此次调整而被裁员。调整之后，亚马逊在印度市场将主要专注于其核心业务，如在线零售。

在全球范围内，有知情人士称，亚马逊计划裁员约 1 万人，这将成为该公司有史以来规模最大的一次裁员。之前，亚马逊已经冻结了部分职位的招聘，并关闭了几个实验性和规模较小的项目。