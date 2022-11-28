中关村标准化协会、京东方等发布 Mini-LED 显示屏通用技术规范

IT之家 11 月 28 日消息，据京东方晶芯科技有限公司消息，BOE（京东方）携手中关村标准化协会及 12 家企业发布了《Mini-LED 显示屏通用技术规范》团体标准。

近年来，Mini LED 作为一种极具发展前景的新时代显示技术，成为行业重要发展趋势。11 月，京东方科技集团股份有限公司宣布拟控股华灿光电股份有限公司。通过此次认购，其将实现 MLED 业务生态高效整合。

该团体标准正是顺应这种趋势，对 Mini-LED 显示屏的术语和定义、光学特性、机械性能、环境适应性、平均无故障工作时间、安全要求等内容做出了规定。

本标准的制定，进一步规范了 Mini-LED 显示屏技术的相关标准，为相应产品提供质量保障，有利于推动 Mini-LED 显示屏在市场中的快速应用和发展。另外，该技术规范有利于统一该产业上下游企业标准，在一定程度上推动 Mini-LED 产业链的完善。

IT之家了解到，近年来，BOE（京东方）MLED 持续推动 Mini LED 技术升级。今年 9 月，京东方在 MLED 领域推出 P0.9 玻璃基 Mini LED 直显、75 英寸和 86 英寸 8K Mini LED、34 英寸玻璃基 Mini LED 电竞显示器等多元化高端技术产品，并率先实现玻璃基 Mini LED 产品的量产商用。

今年 6 月底，京东方表示，Mini LED 背光 / 直显产品已实现量产，推出玻璃基 75 英寸 8K Mini LED、34 英寸玻璃基 Mini LED MNT、0.9mm 像素间距 Mini LED 显示产品等，已为创维、康佳、AOC 等下游客户供货。