京东方：公司 MiniLED 背光 / 直显产品均已实现量产

近日，京东方在最新披露的投资者关系活动记录中表示，目前，公司 MiniLED 背光 / 直显产品均已实现量产，已推出玻璃基 75 英寸 8KMiniLED、34 英寸玻璃基 MiniLEDMNT、0.9mm 像素间距 MiniLED 显示产品等，已为创维、康佳、AOC 等下游客户供货。

在车载显示方面，京东方表示，京东方在车载显示领域已深耕多年，根据第三方咨询机构数据，2021 年京东方车载显示面板出货面积已跃升至全球第一，同时 8 英寸及以上车载显示面板出货量持续稳居全球第一。公司在汽车仪表、中控总成、娱乐系统显示、抬头显示、后视镜等多个车载显示细分应用领域，已推出柔性 AMOLED、柔性多联屏、曲面显示、全贴合显示、BDCell、MiniLED、超大尺寸显示等多款极具代表性的前沿技术产品，并全面应用于中国、美国、德国、英国、日本、韩国等全球主流汽车品牌，其中既包含国内、国外的传统车企，也包含如蔚来、小鹏、理想等“造车新势力”。

除车载显示屏外，公司及子公司已与部分车企签署战略合作协议，在智能座舱显示及智能化领域共同打造未来智慧出行新生态，携手推进车载显示和交互领域的产品创新。

另外，京东方在回应投资者“处于行业下行阶段，公司是否降低了稼动率”的提问时表示，不同的统计口径下，稼动率的数值将呈现不同数值。面临行业下行阶段，公司持续进行 LCD 产品结构调整，以公司的 8.5 代线、8.6 代线为例，公司目前拥有的 6 条 8.X 代线保持灵活的产品结构调整能力，覆盖从手机到 TV 的全尺寸段产品，不同的 8.X 代线根据其技术、产线特点，侧重有所不同，在集团范围内持续优化产品结构，以提高公司产线整体的运营效率，因此不同时期的 8.X 代线的投片量将发生变化，而投片量的变化不一定意味着稼动率的降低。