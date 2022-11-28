凤凰光学：拟终止车用高端光学镜片 / 高端光学镜头智能制造项目

IT之家 11 月 28 日消息，凤凰光学今日发布公告，公司决定终止募集资金投资项目“车用高端光学镜片智能制造项目”和“高端光学镜头智能制造项目”，并拟将项目剩余募集资金及利息净额永久补充流动资金。

公告称，两个募投项目厂房建设均已完成并投入使用，其中，车用高端光学镜片智能制造项目，镜片产线投资基本完成；高端光学镜头智能制造项目鉴于市场客户需求变化，部分产能扩张相关的生产设备未做投入，但产品主体工艺生产链已基本构建完成。

凤凰光学指出，近年来，受新冠肺炎疫情、贸易摩擦、市场环境变化、筹划重大资产重组等多重因素影响，募投项目实施工作受到持续挑战。

一方面，通过近三年的持续投入，公司募投项目所在的车用高端光学镜片、高端光学镜头方向制造能力已有明显提升，能够满足当前业务需求；另一方面，经济环境波动及行业增速放缓，募投项目涉及的产品市场需求发生一定变化，终止募投项目符合当前的市场情况，相关资金、资源可用于公司主营业务相关的其他生产经营活动。

综上，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，公司拟终止车用高端光学镜片智能制造项目、高端光学镜头智能制造项目，不再进一步增加投入。

IT之家了解到，资料显示，凤凰光学是一家拥有五十余年历史的综合光学元件及产品的生产商，近年来成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。光学组件主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域；精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工，主要用于照相机、投影机、车载等领域；光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用于普教、工业、研究院所等领域。