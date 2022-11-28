vivo 数字车钥匙现已支持宝马 BMW 车型

IT之家 11 月 28 日消息，vivo 官宣其数字车钥匙现已支持宝马 BMW 车型，开通后即可使用，一刷就解锁。

该功能支持的手机包括 vivo X90 系列、X80 系列、X Fold 系列、X Note、iQOO 10 系列、iQOO 9 系列等多款机型，更多机型后续可以在 vivo 钱包中查看。

支持的车型方面，在支持 BMW 数字钥匙的 vivo 手机上使用 My BMW App，登录宝马账号，在【车辆】中可以看到【BMW 数字钥匙】入口，代表该车辆支持 BMW 数字钥匙。

开通数字车钥匙

第 1 步：开通数字车钥匙时，需要准备两把实体车钥匙进入车内。

第 2 步：打开【vivo 钱包】App--> 点击【卡包】--> 右上角【+】号--> 点击【车钥匙】--> 点击宝马车钥匙【开通】，进入【My BMW】App。

第 3 步：进入【My BMW】App--> 点击【车辆】，点击【开始设置您的数字钥匙】，根据页面提示开始配对。

第 4 步：进入开通车钥匙页面，点击【下一步】 --> 设置车钥匙名称（设置完成后名称不可更改）。

第 5 步：点击确认后进入准备阶段，准备完成后按照提示将手机放置在车辆指定位置，完成开通。

IT之家了解到，车钥匙迁移操作，一辆车只能绑定一把车主钥匙，若当前已在其它手机绑定数字车钥匙，可在【My BMW】App 内迁移车钥匙，根据页面提示进行操作（与第 3 4 5 步基本一致），并在车机中控屏上点击“是，移动”按钮，完成车钥匙配对操作。

使用 NFC 车钥匙

1. 解 / 闭锁车门使用方法：解锁车辆时，用户只需将 vivo 手机上端贴近驾驶侧的门把手上 NFC 感应区，直至手机上显示“完成”即可。只有驾驶侧的车门才支持使用 BMW 数字钥匙解锁。

2. 启动引擎使用方法：只需将 vivo 手机置于智能手机托盘 / 无线充电板上，点击 Start / Stop 按钮即可。

选择车钥匙卡片操作：若开通了多张 NFC 卡片（如交通卡、门禁卡等），可以双击电源键打开刷卡页，选择车钥匙卡片。