红旗国内首发离手探测转向盘技术，可识别驾驶员是否在操纵方向盘

IT之家 11 月 28 日消息，红旗研发总院宣布，旗下新能源开发院底盘开发部红旗转向团队紧抓技术趋势，开发出国内首发的离手探测 (HOD) 转向盘技术。

据介绍，转向盘离手探测功能（Hands On / Off Detection，以下简称 HOD）作为高等级自动驾驶必备的安全配置，也越来越受到主机厂的重视。

HOD 功能可检测和显示驾驶员是否在操纵转向盘，进而识别驾驶员控制车辆的状态 (自动驾驶或手动驾驶)，并根据探测情况向驾驶员发出警告或者启动可用的辅助系统。

HOD 的技术依据是电容感应原理，即驾驶员与包覆在转向盘把圈上的感应层形成电容回路，驾驶员手扶或离开转向盘时，电容会发生相应变化，如果探测到手在转向盘上，电容传感器会发出 HANDS ON 信号；反之，如果探测到手不在转向盘上，则发出 HANDS OFF 信号。上述信号经过处理后，供上层自动驾驶系统使用。电容式传感器垫分为传感器层、加热层和屏蔽层，用于 HOD 功能实现的传感器层集成在转向盘骨架和皮革包裹层之间。目前，红旗转向盘 HOD 技术已搭载红旗 E-HS9 车型首发，其在转向盘上的布置结构如下图所示。

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IT之家了解到，红旗 HOD 转向盘采用三区式布局方式，即传感器分布在转向盘正面左半区、正面右半区、整个背部三个区域，各个区域传感器都能独立识别驾驶员手部与转向盘之间的接触、紧握和离开三种操纵状态。研发人员完成了 26 种驾驶手势的标定及验证工作，基本覆盖了用户的所有驾驶手势习惯，同时通过控制算法及标定，能够识别出膝盖、水瓶等误触碰转向盘对安全驾驶的影响。