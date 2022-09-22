罗技推出 G PRO 高端赛车方向盘，加踏板一套 1348 美元

IT之家 9 月 22 日消息，罗技的游戏品牌罗技 G 今天除了推出 G Cloud 掌上游戏机外，该公司还推出了一系列新的游戏配件，PRO Racing Wheel 赛车方向盘与 PRO Racing Pedals 赛车踏板，号称是专业级的赛车方向盘与踏板。

罗技 G PRO 赛车方向盘采用了全新的直接驱动电机，能提供 11 牛米的扭矩，具有低延迟的响应时间，与罗技的 TRUEFORCE 力反馈技术相结合，可提供最真实的驾驶体验。

罗技 G PRO 赛车方向盘采用了非常“直观”的设计，有方便使用的按钮和拨盘，玩家可以把注意力放在驾驶上，还有专用的磁性换挡拨片，使用非接触式霍尔效应传感器来模拟与真实赛车相似的机械感觉。值得一提的是，该方向盘上还有一对可自定义的双离合器拨片、以及手刹控制等附加功能选项。此外，罗技 G PRO Racing Wheel 还采用了快拆设计。

此外，罗技还推出了 G PRO 赛车踏板，包括三个踏板，支持压力检测，以改善肌肉记忆并获得更稳定的性能。还可以调整其脚感，使其更软或更硬，油门和离合器踏板都使用非接触式霍尔效应传感器，因此不会随着时间的推移而磨损。

IT之家了解到，罗技 G PRO 赛车轮和 PRO 赛车踏板将在本月上市，价格分别为 999 美元（约 7042.95 元人民币）和 349 美元（约 2460.45 元人民币）。