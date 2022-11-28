如何让 Word 中的页码从第三页开始，而不是第一页

原文标题：《如何让页码从第三页开始，而不是第一页》

你会添加页码吗？在制作论文或长篇文稿时，我们都会给文档加上页码，而不同文稿需要不同的设置方式，例如：“毕业论文”，我们经常会将页码设置到从第 3 页开始，因为前面是目录和封面页。

今天，就详细的给大家讲一下关于页码的一些设置。

目录

设置页码从第指定页开始

前面页码以 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 显示

让页码显示第几页 共几页

让封面和目录页不计数

删除封面页上的页码

1、设置页码从指定页开始

如何让页码从指定页开始显示？因为前面是封面和目录页，我们一般会让页码从正文页开始。所以，这里，我们作为演示，将页码从第三页开始。

1、进入「插入」-「页眉和页脚」-「页码」-「页面底端」，选择样式插入。

2、光标定位到第二页末尾处，进入「布局」-「页面设置」-「分隔符」-「下一页」；双击进入第三页页码处，点击「设计」-「导航」-取消选择「链接到前一条页眉」。

3、进入「插入」-「页眉和页脚」-「页码」-「设置页码格式」，在「页码编号」中选择“起始页码”默认“1”确定，最后，我们删除封面页和目录页的页码。

2、前面页码以 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 显示

如何将前面几页页码设置另一种风格？

我们可以保留前面两页页码，然后双击进入第一页页码，「插入」-「页眉和页脚」-「页码」-「设置页码格式」，在「编号格式」中选择「Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,...」确定。

3、让页码显示第几页 共几页

如果想将正文页的页码加上“第几页”“共几页”应该如何设置？

双击进入正文页页码编辑状态，「插入」-「页眉和页脚」-「页码」-「页面底端」，选择「1/1」这种类型的页码，将其修改成「第 1 页 共 1 页」。

4、让封面和目录页不计数

完成上面一步后，你可能会发现一些问题，总共是 9 页，而我们是从正文页开始计数的，所以按理说“共 9 页”应该要变成“共 7 页”才对，要减去封面和目录页。

正文页页码处双击，进入页面编辑状态，按下「Alt + F9」；页码处则会变成“第 {PAGE} 页 共 {NUMPAGES} 页”；

选中 {NUMPAGES}，按下「Ctrl + F9」，则会变成“第 {PAGE} 页 共 {{NUMPAGES}} 页”；

将其修改成“第 {PAGE} 页 共 { ={NUMPAGES}-2 } 页”，然后按下「Alt + F9」切换域即可。说明：这里的“-2”，可以根据自己情况而定，具体看前面有几页就减去几，我这里是减去封面和目录这 2 页。

5、去掉封面页页码

第一页是封面页，如果要删除封面页页码又该如何操作呢？

其实，这里操作和第一题差不多。光标定位到第一页末尾处，「开始」-「布局」-「页面设置」-「分隔符」-「下一页」；双击第二页页码处，进入编辑状态，点击「设计」-「导航」-「链接到前一条页眉」；在进入「插入」-「页眉和页脚」-「页码」-「设置页码格式」，在「页码编号」中选择“起始页码”默认“1”，最后，删除第一页页码。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙