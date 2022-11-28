迅雷网游加速器停运补偿方案公布，可退费或转换成迅雷会员

IT之家 11 月 28 日消息，迅雷网游加速器此前宣布将于 2022 年 12 月 1 日正式停运，关停加速服务和各类活动。

近日，迅雷网游加速器官网公布了补偿方案，迅雷网游加速器已于 2021 年 8 月 11 日关闭会员付费功能，为保证会员用户权益，对于 2022 年 12 月 1 日后，仍有未使用完的会员时长，将提供以下“退换”服务：

1、 对于付费购买迅雷网游加速器的会员，在 2022 年 12 月 1 日后可申请未使用完的会员时长退费，将在产品停止运营后开始安排退款事宜。

2、 对于购买迅雷会员赠送的迅雷网游加速器会员未使完用的会员时长，将不支持单独退费，但可申请当时购买的迅雷会员按剩余使用时长退费。

3、 无论是付费购买的迅雷网游加速器会员还是通过迅雷相关活动获得赠送的迅雷网游加速器会员，均可将剩余的迅雷网游加速器会员时长转换成迅雷白金会员相应使用时长，享受迅雷白金会员权益。

相关退费详细流程可咨询迅雷客服。

IT之家了解到，目前迅雷网游加速器会员是 15 元 / 月，高级加速器会员是 30 元 / 月，可支持常见的游戏加速、降低延迟，以及网吧特权等功能。

今年第三季度，迅雷总营收达 8830 万美元（约 6.4 亿元人民币），同比增长 47.1%；净利润为 830 万美元（约 6017.5 万元人民币），同比增长 262.9%；每股盈利（ADS）为 0.12 美元，而上季度为 0.09 美元。

本季度迅雷会员每会员付费金额继续提升，从去年同期 35.4 元人民币提升至本季度 39.1 元人民币。截至 2022 年 9 月 30 日，会员用户数约 437 万，而去年同期为 415 万，同比上升 5.3%。本季度会员订阅服务营收为 2,500 万美元，去年同期会员营收 2,270 万美元，同比上升 9.9%。