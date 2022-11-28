工信部：1—10 月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加 70.5％

IT之家 11 月 28 日消息，据工信部发布，2022 年 1—10 月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加 70.5％，10 月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约 14 天，较 9 月底减少 7 天。

中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据显示，截至 10 月底，全国光伏压延玻璃在产企业共计 39 家，120 窑 402 条生产线，产能 7.6 万吨／日，其中在产 103 窑 366 条生产线，产能 7.1 万吨／日。1—10 月，全国累计产量 1272.5 万吨，同比增加 54.8％。其中，9 月份光伏压延玻璃产量 161.2 万吨，同比增加 57.8％。

2022 年 1—10 月，2mm、3.2mm 光伏压延玻璃平均价格为 20.8 元／平方米、26.9 元／平方米，同比下降 14.0％、7.7％。其中，10 月份 2mm、3.2mm 光伏压延玻璃平均价格为 20.4 元／平方米、26.2 元／平方米，同比下降 8.9％、9.5％。

IT之家了解到，光伏玻璃一大重要特性就是太阳光的高透过率。光伏玻璃需使用透光率更高的超白玻璃。应用于晶硅电池的光伏玻璃主要采用压延法，应用于薄膜电池的光伏玻璃则主要采用浮法工艺。超白浮法玻璃是将玻璃液注入锡液表面，在重力作用下玻璃液在锡液面上形成表面平整的玻璃。超白压延玻璃是将熔融玻璃液通过带有特殊花纹的金属辊制成，表面带有特殊花纹。

得益于更高的透光率，压延工艺为光伏玻璃的主要生产工艺。超白浮法玻璃由于表面平整，会有部分光线形成反射，导致玻璃透光率偏低。而超白压延玻璃的正面用特殊的绒面处理，减少光的发射，反面用特殊花型处理，极大地增强了太阳光不同入射角的透过率。