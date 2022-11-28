东风汽车零部件（集团）智能装备工业园分布式光伏项目并网发电：总装机容量达 22 兆瓦

IT之家 11 月 28 日消息，东风汽车宣布，其零部件（集团）有限公司智能装备工业园分布式光伏项目日前并网发电。该项目总装机容量达 22 兆瓦，是湖北省最大光伏建筑一体化项目，也是中国汽车工业园的最大光伏建筑一体化项目。

东风零部件集团智能装备工业园分布式光伏项目用光伏组件直接代替传统的彩钢瓦屋顶，充分考虑厂房主体结构功能性、安全性与完整性，采用“以 BIPV（光伏建筑一体化）为主、多种光伏应用相结合”的建设模式，打造出“能发电的屋顶”。

IT之家了解到，该项目总建设面积约 18 万平方米，规划建设容量 22MW，总投资 1.15 亿元。建成后全生命周期可发清洁电力 46718 万度，节约标煤 143146 吨，减排二氧化碳 391503 吨，节约净水 565297 吨，减碳节能等效益显著。

近年来，东风公司各主要生产基地均安装光伏发电项目，此前已建成的光伏发电项目年发电量 9305 万千瓦时可减少 4.9 万吨二氧化碳排放。

东风乘用车（武汉）

东风乘用车公司光伏发电项目总装机容量 1.5 万 KW，工程分为两期建设。一期今年 8 月成功并网发电，二期 9000KW 的分布式屋面光伏项目计划 2022 年底投入运营。工程全部竣工投运后的最大发电量可满足东风乘用车一工厂白天 50% 至 75% 的满产负荷要求，发电量每年大于 1500 万度电，每年可减少碳排放近万吨。

东风柳汽 （柳州）

东风柳州汽车公司光伏发电项目是广西最大分布式光伏发电项目。今年 1-10 月光伏项目一期累计发电量 1915 万度，降低电费成本 540.2 万元，减少二氧化碳排放量约一万吨，预计全年可降低电费成本 650 万元。此外，28MW 光伏二期项目建设，现已进入项目施工阶段，预期 2023 年 3 月底并网发电。届时，东风柳汽光伏发电量将从 2000 万度 / 年增加至 4500 万度 / 年，占企业总用电 40% 以上。一二期投入运行后，每年可降低电费成本 1000 万元以上。

东风日产（广州）

东风日产建成光伏发电停车场，是全球最大的光伏发电停车场之一，已确认可实施装机容量为 59MW，每年发电量 5119 万度，可削减二氧化碳 5.2 万吨，节约电费 326 万元。