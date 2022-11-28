航空工业：AG100 全新初级教练飞机进入审定试飞阶段，可使用车用汽油

IT之家 11 月 28 日消息，据航空工业发布，民航局适航审定中心近期在通飞浙江研究院组织召开 AG100 飞机（TCB）中间会议。

会议通报了 AG100 项目型号合格审定委员会的调整，听取型号研制背景及进展、首次 TCB 会议行动项关闭等情况汇报，审议通过 AG100 型号检查核准书（TIA）、机型 PSCP 及 CP、审定基础调整及专用条件，并就符合性方法、构型评估、境内外审查等工作进行交流。

会议指出，审查方和申请方要加快项目取证进程，重点关注供应商管理、项目管理、型号资料报告及持续适航等工作，始终坚持“安全与发展”理念，加快民航审定和民机研发的融合发展，为实现航空强国梦做出应有贡献。

此次 TCB 中间会议的召开，标志着 AG100 飞机正式进入审定试飞阶段，为后续完成取证目标奠定了坚实基础。

IT之家获悉，AG100 采用三座布局，创新性地提出“第三座培训能力”，大幅提高培训效果；飞机标配整机降落伞，增配驾驶舱安全气囊，提高人机安全性；采用最新型 ROTAX 915is 发动机，可以使用车用汽油，方便燃料保障并降低培训成本；航电系统采用新研发的 Garmin G3X，优化飞行培训功能，提高训练效果；采用起落架和机体结构增强设计，保障飞行学员高频起落训练的需要。

作为全新一代初级教练机，AG100 使用便捷、培训效果好、安全性极高，在初级飞行员培训方面优势突出，得到国内飞行培训机构高度关注和认可。