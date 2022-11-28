粤港澳大湾区首个变速抽水蓄能电站全面开工：总装机容量 120 万千瓦

IT之家 11 月 28 日消息，据南方电网储能公司发布，肇庆浪江抽水蓄能电站在广东肇庆全面开工，这是粤港澳大湾区首个变速抽水蓄能电站，也标志着我国变速抽水蓄能机组国产化依托工程全部开工。

肇庆浪江抽水蓄能电站总装机容量 120 万千瓦，将安装 4 台 30 万千瓦机组，其中 1 台机组为我国自主研发的可变速机组。工程总投资约 86 亿元，计划 2025 年底前投产发电。

肇庆浪江抽水蓄能电站工程年设计发电量为 13.5 亿千瓦时，每年可节约系统标煤约 36 万吨，相应每年可减少二氧化碳排放量 90 万吨、二氧化硫排放量 2.7 万吨、氮氧化物 1.35 万吨。工程的如期开工将带动基地内 164 个风电、光伏发电等绿色能源项目的加快落地。

IT之家了解到，目前，粤港澳大湾区 6 座投运的抽水蓄能电站总装机容量已达到 968 万千瓦，肇庆浪江抽水蓄能电站的开发将推动大湾区 2025 年底前建成世界首个千万千瓦抽蓄湾区。与此同时，南网储能公司还在粤港澳大湾区惠州、江门等地开展多座抽水蓄能电站的前期开发工作，预计到 2030 年，大湾区抽水蓄能总装机规模将扩大至近 2000 万千瓦。

抽水蓄能电站具有上、下两个水库，夜间用电低谷时，用电将山下水库的水抽到山上，在白天用电高峰时，放水发电，相当于把电存储起来，实现随时调用，帮助电网顶峰发电，促进风力发电、光伏发电等新能源有效接入电网，被称为电网的“蓄电池”“稳压器”和“调节器”，是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源。