一条广告，让多少《斯普拉遁》玩家破防

在今年的 TGA 年度游戏评选榜单中，“年度家庭游戏”这条经常被玩家们忽视的赛道毫不意外地再一次被任天堂霸榜。

除了《乐高星战》之外，其余游戏全都与任天堂相关

任天堂很久之前就在推行“游戏人口扩大化计划”，致力于将自家的游戏带到玩家的家人、朋友身边，从大多数第一方游戏的风格，再到游戏之外的宣发推广，任天堂都会试图营造出一股“合家欢”的氛围，让更多路人蓝海玩家接触到自己的游戏。

11 月 18 日，任天堂在年末商战前夕开启了新一轮的广告宣传活动。这些延续了以往温馨美好拍摄风格传统的广告聚焦于游戏传递出的快乐，不管从哪个方面看都是优秀的影视传播学教科书，不过其中一条看似人畜无害、万无一失的用于宣传《斯普拉遁 3》的合家欢广告，收获了大量不太友善的评论。

这条广告的内容非常简单：一名从事绘画工作的成年女性在闲暇之余放下画笔拿起 NS 打开游戏，叫上几名好友一起来了一局紧张刺激的对战，在欢声笑语中定下了聚餐的目标。在四人线下相遇的和睦氛围中，这则两分半的宣传广告结束了。

如果你没有察觉到广告的不对劲也无需担心，没玩过《斯普拉遁 3》的玩家正是这则广告面向的目标群体。然而深入体验过《斯普拉遁 3》的资深玩家们早已看穿了任天堂的虚假宣传，用大家的原话来说就是：“《斯普拉遁 3》什么时候变成这么美好的游戏了？”

不管从哪个角度看，广告的主体内容都不存在争议要素，但这则广告的问题之处，也恰恰在它过于完美的一面上。一言以蔽之，任天堂理想中的游戏环境与玩家们实际的游戏体验之间的割裂感过于严重，以至于各位在评论区里感慨“广告里的人跟我玩的好像不是同一款游戏啊……”

“这广告是在挑衅玩家吗？喷喷的世界哪有这么棒” “喷喷 3 的新广告现充太多了我哭死” “玩喷喷会有这么美好的生活？”

尽管也不是什么太严重的问题，但部分日本玩家确实针对这条广告进行了一定程度上的吐槽与自嘲。在他们眼中，《斯普拉遁 3》应当是一款与苦逼、无奈、孤单等负面词汇相伴的游戏，任天堂把游戏渲染得如此美好，那必然是玩家与厂商之间其中一方有问题，不过后来大家也都慢慢接受了现实，好像是自己这边的问题比较大。

不光是玩家们这么想，一位日本广告记者也在简单的搜索调查过后得出了自己的结论：“《斯普拉遁》通常伴随着‘焦躁’‘压力大’‘家庭崩坏’等恐怖的关联词，也难怪玩家们会产生这样的反应。”

“家庭崩坏”并非耸人听闻，早在《斯普拉遁 2》时期，其在电商平台上就曾出现过一篇知名差评长文，这篇差评没有对游戏的质量做出评判，而是详细描述了一位温柔沉稳的丈夫，在游玩《斯普拉遁 2》后沉沦为暴躁无趣的中年男人的过程。虽然大家无法核实事情的真伪，但还是有 4000 多个人认为这条评论“很有帮助”。

《斯普拉遁》有一种独特的魔力，它能让玩家一边爱不释手地玩上几千个小时，一边让他们在游玩过程中失去理性破口大骂。日本匿名讨论版 5ch 向来有直话直说的传统，借由他们成立的“《斯普拉遁 3》抱怨专楼”，我们不难窥探这类现象背后的缘由。

本作最大的问题恐怕出在游戏的匹配机制身上。在玩家圈里有着一个名为“惩罚匹配”的奇怪共识，大家认为任天堂会为了控制胜率会刻意将低水平玩家与熟练玩家放在一个队伍里，以此牵制玩家的胜率。同时，由于本作是先选择自己的武器，再进行匹配，因而想与队友之间进行沟通交流成了难题，混迹于野队的玩家想要获胜大都只能寄希望于运气。

常玩网游的朋友对于所谓的“隐藏分平衡玩家胜率”应该不会陌生，但《斯普拉遁 3》显然还有独属于它的致命问题 —— 服务器的稳定性。

网络游戏不会让人产生暴力倾向，但网络延迟会。

发售初期闹得沸沸扬扬的掉线问题，在后续三番五次的更新修复之后依然没有得到解决。不光是国内，日本本土的骂声照样不少，吐槽掉线的言论已经成了相关论坛的“日经”贴，每天都能找到因网络问题而无奈退坑的玩家。

胜负交由运气的匹配机制加上让人抓狂的服务器问题，促成了这款低血压治疗神器，假如有人拿着 Joycon 骂骂咧咧却又不肯放下手柄，那他玩的一定是《斯普拉遁 3》。看到了理想与实际差距的日本玩家，多半也是一边骂着任天堂的广告，一边打开了游戏。

不过如果我们非要给这则广告挑毛病的话也不是不行，广告中出现的“精装修”，正是不少玩家诟病的玩法。精装修指的是把每一处角落都用墨水涂满的强迫症式玩法，只是在这款快节奏的射击游戏里，强迫症是距离获胜最遥远的距离，一心追求胜利的玩家看到这样让人火大的玩法而生气也不是没有道理。

实际上这条广告在国内同样引起了热议，大家普遍将其称为“虚假广告”，并开始呼吁大家远离网络诈骗。据玩家所说，广告里的闲庭散步有如菜市场逛街，真实的游戏环境则是直逼伊拉克战场，不知道的还以为《斯普拉遁 3》是什么休闲游戏，但或许从最开始，广告中的主角能找来三个一起玩的朋友就已经是在暗示这种脱离现实的拍摄手法了。

国内针对这条广告的相关二创已经逼近 10 万播放 图源 @三原色延仁泰

不过再怎么说，大家的评论也都是以调侃为主，毕竟这个广告的初衷就是想要表达一位啥也不会的新玩家与朋友合力获胜的故事。休闲的游戏单纯的快乐是广告的主题，比较难过的是，拘泥于胜负的玩家们已经很难体会到这种纯粹的心情了。

当然，从头到尾都没有人质疑过《斯普拉遁 3》的游戏质量，在游戏性这块你永远可以相信任天堂，大家也都比较看好《斯普拉遁 3》能在 TGA 里多拿几个奖项，如果没评上的话，那大概就是因为它从候选列表里掉线了。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Okny