没有版权的视频博主，正在用《实况足球》伪装世界杯直播

也不是第一次了。

靠游戏画面以假乱真，这样的事儿在新闻传播领域越来越不稀奇。游戏引擎和画面表现的进化，正在不停地迷惑每个人的双眼。

而这样的事情，也在最近的卡塔尔世界杯上发生。2022 年，随着网络便利程度的提升，来自世界各地的观众如今都可以更为容易地收看激动人心的画面，还可以一边看一边给自己最爱的队伍加油助威，除非 ——

他们看到的直播未必是真的。

事情还要从一位名为“9amuli”的 TikTok 博主说起。在世界杯开幕战，即卡塔尔对阵厄瓜多尔的比赛时，这位网友意外看到了一个 Youtube 链接，正打着“卡塔尔世界杯直播”的标题进行直播，直播间观众多达 3 万，通过实时聊天可以看到，这里还有不少阿语系和英语系网友。

要知道，转播世界杯比赛可不是容易事。比如隔壁岛国的融媒体平台 AbemaTV，拿下转播权的费用据估计在两百到三百亿日圆之间（折合人民币约 11 亿~16 亿元）。而 Youtube 本身压根就没有转播权，一个小频道又怎么有权利转播比赛？

本着好奇的心态，9amuli 进入直播间，然后就看到了让他忍俊不禁的情景：原来这个 3 万人观看的所谓“直播”，压根不是什么直播，而是科乐美知名足球游戏《实况足球》的实时游戏画面。

为了让效果更逼真，这个直播间特意用一个网页实时比分截图遮住了游戏计分板，以保证每一个刚点进来的人都尽可能地被迷惑。

这场“直播”的比赛长达 3 个多小时，显然比一场正常的足球赛长太多了。但或许是由于画面清晰度不够，又或许是看出状况的人只觉得博主在整活，无人挑破这诡异的场面，导致大部分网友似乎没察觉异样，每当进球，实时聊天都会快速刷新，每个用户都在欢呼雀跃。

眼前这一幕着实让 9amuli 觉得太有趣了。其实稍微有些游戏经验的人，就能从画面中一张张僵硬的脸和不自然的物理效果下迅速做出判断，但显然正在观看的 3 万多观众中，没有几个把这件事说出来的人。

9amuli 用手机记录下自己所见，发在了 TikTok 上，离奇的事件和他魔性的笑声，让这条短视频受到了广泛关注。很快一些网友惭愧的表示，自己也曾是这上万受骗者中的一个，“我承认我为他花了一分钟”。

随后该 Youtube 频道就暂时将视频设置为仅供私人观看，尚不清楚其是受到了平台制裁，还是单纯的躲避风头。

一部分网友被频道背后操控者的遮遮掩掩给逗乐了，还有人则对那些上了当的“伪球迷”身份被戳穿感到好笑。而事实上这样的情况当然也并不少见，至少在 Youtube 上，即便类似的“造假”在揭穿后受到了一定程度的影响，但所谓的“世界杯 live”频道还正在纷纷“崛起”。

比如在巴西对阵塞尔维亚的比赛开始前 24 个小时，你已经能在 Youtube 观看这场比赛的现场直播，且巴西已胜券在握 —— 甚至连之后 2:0 的比分都预测对了。

直播间观众已经提前在为巴西加油助威了

大量的“世界杯比赛视频”也随之诞生，这些视频封面往往是显眼的卡塔尔世界杯标志，以及某张现场截图，如果不仔细阅读标题最后出现的 FIFA2022/2023 或是 eFootball，还有那莫名其妙的 2 到 4 小时转播时长，乍一眼看过去，实在很有迷惑性。

对于那些习惯了在视频网站上找答案的人来说，因为转播权的限制看不到正经的比赛回放，也确实让他们感到头疼。在 Youtube 乃至国内视频网站上搜索“世界杯 live”，你会发现有热心人上传各国解说版本，可它们通通只有声音，看不到一点比赛正式画面。

就连国内外分析比赛的足球博主们，也不敢随意使用比赛视频片段。不难看出，想要光明正大地吃到世界杯相关内容红利，确实得费一番心血。

但是办法总比困难多。实时足球世界杯不能在此娱乐大众，但各家足球游戏都是可以光明正大登上网络的，所以用游戏重现一下赛场情况，那就显得合情合理，听起来甚至有些令人感动。

但问题在于，很多人也并非真就用了心。11 月 23 日晚，日本爆冷 2:1 击败德国，网上就出现了不少相关视频。Youtube 上有一个 9 分钟的“德日大战高光集锦”，从标题到详情再到 Tag，没有一处与游戏相关，一晚上播放量已经超过 60 万。至于视频内容，自然是这场“亚洲之光”闪耀过程的《实况足球》版。

但玄机就藏在内容中 —— 看过比赛的人虽不一定记得清 90 多分钟的详细细节，但也知道德国队那个进球是上半场点球得来的，但在这个平行时空中，这个进球源自于下半场球门区里的一脚斜射。

总之，此类视频讲究一个“结果一致”，连过程都做不到一模一样，但会不会误导没看直播的网友，那就不得而知了。

其实运营游戏画面来模拟一些足球场上的情况，一直算是游戏和足球结合下一种极好的二创方式，无论是“关公战秦琼”还是跨越时代的银河战舰，在地球 Online 里实属罕见，只能在虚拟世界里实现。

不过真要将足球游戏的二创性质发挥到极致，还得是最近这些“转播”卡塔尔世界杯的频道博主们 —— 那个最早被拉到 TikTok 上“处刑”的油管频道，其实压根没有停下“live”的脚步。

23 日下午，他又在比赛时间打开直播，严格按照当天进程，继续自己的虚拟小组赛。单是一场比赛就持续直播了 2 个多小时，最终在现实比赛结束几十分钟后，才终于把比分“踢”到了和现实比分一致。

不过，这场好戏大概也快到头了。或许是意识到受欺骗的网友越来越多，也可能是不想惹官司上身的视频平台不打算惯着这些频道，至少在 Youtube 上，类似的频道以及那些不带游戏 Tag 的所谓“直播视频”，正在逐渐消失。但显然，这不会是游戏最后一次“以假乱真”。

一些“世界杯 live”已经被官方制裁

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：铂伊西娅