苹果为 Apple Watch Ultra 推出 Oceanic + 应用，水肺潜水爱好者利器

IT之家 11 月 29 日消息，据苹果官网消息，Apple Watch Ultra 今日迎来 Oceanic+ App，让苹果最坚固耐用的手表变成功能全面、方便易用的潜水电脑。Huish Outdoors 与 Apple 合作设计的 Oceanic+ 结合 Apple Watch Ultra 配备的全新深度计和水温传感器，让休闲式水肺潜水爱好者将日常佩戴的手表带向此前从未达到的深度 —— 最多 40 米。

苹果称，Apple Watch Ultra 上的 Oceanic+ App 与 iPhone 版配套 App 具备先进潜水电脑的全部关键功能，可提供潜水计划与面面俱到的潜水后体验。

1950 年代，首批水肺潜水员深入海洋、探索地球之时，距离潜水电脑的诞生尚有大约 30 年。到上世纪 80 和 90 年代，许多持证潜水员仍然在使用纸笔制作自己的潜水计划表。他们利用布尔曼减压算法记录自己在水下的深度与时间，从而确保在海底安全潜行，而不会让身体氮负荷过重。

苹果称，如今，Apple Watch Ultra 彻底改变了潜水体验，为休闲式潜水爱好者提供了更加便利的设备，同时为用户提供他们早已熟悉并喜爱的所有 Apple Watch 功能。

在 Apple Watch Ultra 上的 Oceanic+ App 里，主屏幕显示潜水者的当前深度、免减压时间、水温等信息。

在潜水计划工具里，用户可以设置水面停留时间、深度、呼吸气体等信息，Oceanic+ 可据此计算出用户的 No Deco（免减压）时间 —— 潜水员在某个深度可停留的极限时间。计划工具还汇集了潜水条件，包括海潮、水温，甚至能见度和水流等来自社区的最新信息。潜水后，入水和出水的 GPS 位置信息等数据以及用户的潜水档案概览都会自动出现在 Apple Watch Ultra 上。iPhone 版 Oceanic+ App 的概览提供了更多信息，包括如入水与出水位置地图，以及深度、温度上升速率和免减压极限的图表。

Apple Watch Ultra 版 Oceanic+ 最直观的功能之一就是触感反馈。这项功能结合了软硬件设计，让手表通过不同形式的震动触碰用户手腕，让潜水者即使隔着厚达 7 毫米的潜水服，也能在水下及时收到通知。

尽管触感反馈在日常生活中本就是方便简单的功能，但在水下，它更能发挥意想不到的作用：让重要信息穿越海底的回响，直达用户手腕。

“声音在水中传播的强度比在空气中高得多。”Silvestri 介绍道，“所以，如果我在和其他人一起潜水时，他们的潜水电脑发出声音，我会很难分辨到底是谁的设备在响。我只能听到滴滴声，却无法判断它从哪个方向来。利用 Ultra 的触感设计，我们打造了非常个人化的体验。它就像温柔的轻推，为你提供指引。”

Huish Outdoors 已经在世界各地的潜水地点对 Oceanic+ App 进行了严格的测试，为其发布做准备。

Oceanic+ App 还提供了多项复杂功能，让用户一目了然地掌握重要信息和工具，包括禁飞时间、水面停留时间、快速访问潜水计划工具、潜水设置、当前海拔、最大海拔限制，以及一键快速访问 App。从计划潜水到首次下潜再到返回地面，用户可以跟踪和对比每次潜水的所有详细信息，还能直接通过 App 与其它潜水者分享体验。

这款 App 的潜水计划工具提供了最多未来三天的水面温度、水温、风力、紫外线强度和海潮等详细信息。

Apple Watch Ultra 上的 Oceanic+ App 显示潜水后日志

该应用可在 App Store 下载，需要运行 watchOS 9.1 或更高版本的 Apple Watch Ultra 与运行 iOS 16.1 或更高版本的 iPhone 8 或更高版本配对。该应用程序的基本计划是免费的，包括许多常见的潜水功能，包括深度、时间和最近的潜水记录。每月 9.99 美元或每年 79.99 美元，用户可以获得减压跟踪、组织加载、无限的日志容量等功能

IT之家了解到，苹果公司表示，要始终遵循潜水协议，与同伴一起潜水，并有一个辅助设备。