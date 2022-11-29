明年 2 月 17 日登陆 PC，育碧正式宣布《工人物语：新兴同盟》

IT之家 11 月 29 日消息，在昨日发布预告之后，育碧今天正式宣布《工人物语：新兴同盟》（The Settlers: New Allies）将于 2023 年 2 月 17 日登陆 PC 平台，而 Xbox 和 PlayStation 游戏主机平台正在开发中。

IT之家了解到，城市建设和实时战略游戏《工人物语：新兴同盟》经历了两次跳票，游戏开发商 Blue Byte 最初计划在 2018 年推出。随后育碧表示计划会在 2022 年 3 月推出这款游戏，但此前推出的测试版在社区用户测试后反响不好之后，这款游戏再次跳票。

育碧官网对这款游戏的描述为：

由育碧杜塞尔多夫工作室研发的《工人物语》此次作为重启之作回归，主要受到了《工人物语 3》以及《工人物语 4》两部该系列中最受欢迎的游戏的启发。备受期待的《工人物语》采用了育碧专用的 Snowdrop 引擎完全重制，在 RTS 类游戏中树立了全新的视觉标杆。

传统玩家和新玩家都能体验到游戏中丰富鲜明的环境以及现代化的游戏玩法。玩家可以在三种游戏模式下游玩《工人物语》：单人战役、猛攻以及遭遇战（单人对抗 AI，合作对抗 AI 或者是 PVP，最多支持 8 名玩家对战）。