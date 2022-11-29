iQOO 11 标准版核心配置曝光：第二代骁龙 8 + 自研 V2 芯片，支持 120W 闪充

IT之家 11 月 29 日消息，iQOO 官方今日上午带来了 iQOO 11 的最新预热信息，曝光了标准版机型的核心配置，号称“iQOO 史上最强标准版”。

配置方面，iQOO 11 标准版搭载第二代骁龙 8 和自研 V2 芯片，首发 2K 144Hz E6 全感直屏，内置 5000mAh 大电池，支持 120W 闪充。

官方海报显示，iQOO 11 标准版配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 存储，支持移动端光追，为 KPL 官方比赛用机。从 iQOO 官方数据来看，与 iQOO 10 相比，UFS 4.0 顺序读取速度提升 100%，能耗比提升 46%；LPDDR5X 速度提升 33%，频率达 8533Mbps。

IT之家了解到，iQOO 11 系列新品发布会将于 12 月 2 日 14:30 召开。届时，iQOO 11 系列与 iQOO Neo7 SE 将一同亮相。

目前，一款型号为 V2243A 的 vivo 手机现身 Geekbench。爆料显示这款手机为即将发布的 iQOO 11 机型。跑分显示，该机单核跑分 1451，多核跑分 4681，超大核频率为 3.19GHz，搭载 Android 13 操作系统。