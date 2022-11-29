比亚迪护卫舰 07 配置曝光：全系配备刀片电池，百公里加速最快 4.7 秒

IT之家 11 月 29 日消息，比亚迪护卫舰 07 已开启预售，定位大五座超混 SUV，目前曝光的预购提车价（经销商从厂商提车价）为 21-29 万元。目前，比亚迪护卫舰 07 实车已经到店，新车预计将于 12 月 9 日上市。

现有新出行社区的博主曝光了这款新车的配置表，显示比亚迪护卫舰 07 将推出 6 款车型、3 种续航，这跟之前的爆料相同。

据介绍，新车分别 100km、175km、205km 三种续航版本，均采用骁云-插混专用涡轮增压 1.5Ti 高效发动机，电动机最大功率 231+316kW，四驱版本百公里加速可达 4.7 秒，而普通前驱车型要到 8.9 秒。

续航方面，普通前驱版本采用 18.3 度刀片电池，而长续航 / 性能版则采用 36.8 度电池。

智能配置方面，21 万元的新车什么都没有，顶配车型则支持 ACC 自适应巡航控制、ICC 智能巡航控制、TSR 交通标志识别、FCW 前向碰撞预警、RCW 后向碰撞预警、AEB 自动紧急制动、ISLI 智能限速报警、ISLC 智能限速控制、LDA 车道偏离辅助、LCC 车道居中控制、ELKA 紧急车道保持辅助、ILCA 转向灯变道辅助、FCTA 前方横向碰撞预警、FCTB 前方横向碰撞制动、HMA 智能远近光灯辅助、BSD 盲区监测、D0W 开门预警、W-HUD 抬头显示、驾驶员疲劳监测、驾驶员分心监测、云服务 App 智能遥控驾驶、APA 自动泊车、RPA 遥控泊车辅助等功能。

操控方面差别不大，不过似乎仅有最低配版本采用了 CCS 定速巡航系统，仅有最高配的性能版车型才支持三种地形模式。

拓展阅读：

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《比亚迪护卫舰 07 车型阵容曝光：6 款车型、3 种续航》