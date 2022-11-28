消息称比亚迪护卫舰 07 将于 12 月 9 日上市，预售 22 万元起

IT之家 11 月 28 日消息，据易车从相关渠道获得的消息，比亚迪护卫舰 07 将于 12 月 9 日上市，定位为“大五座超混 SUV”，主打 22 万元-28 万元 SUV 市场。

根据此前曝光的阵容，比亚迪护卫舰 07 车型将推出 6 款车型，拥有 3 种续航。

从本次曝光的配置信息来看，新车将提供 18.3 千瓦时、36.8 千瓦时电池，对应续航 100 公里、205 公里；车辆百公里加速时间 8.5 秒、8.9 秒，亏电油耗 5.3 升、5.4 升。

IT之家了解到，报道称，旗舰、四驱旗舰型数据则略有不同，搭载 DM-i 及 DM-p 插电混动系统，NEDC 纯电续航分别为 100km、205km 与 175km。

作为比亚迪海洋网旗下军舰系列 SUV 车型，护卫舰 07 定位为“大五座超混 SUV”，采用“海洋美学”设计理念，长宽高分别为 4820/1920/1750mm，轴距为 2820mm。

动力方面，护卫舰 07 搭载比亚迪超级混动技术，同时提供 DM-i 与 DM-p 两种动力架构，采用骁云-插混专用 1.5T 高效发动机、EHS 电混系统、超级混动专用功率型“刀片电池”。