IC Insights：预计 2023 年半导体销售将同比减少 5%

IT之家 11 月 29 日消息，据台湾地区经济日报报道，IC Insights 最新报告指出，在 2022 年全球半导体销售创纪录后，预计 2023 年半导体销售将同比减少 5%，內存价格暴跌和全球经济不确定性对明年构成压力。

具体来看，IC Insights 分析称，全球半导体销售在 2021 年大涨 25% 至 6147 亿美元（约 4.43 万亿元人民币）之后，预计将在 2022 年同比增长 3%，在今年创下 6360 亿美元（约 4.59 万亿元人民币）的新纪录。

IT之家了解到，报告指出，半导体今年下半年已出现的不利条件预计将持续到明年上半年。企业和个人电脑及智能手机的需求疲软，芯片库存水平上升，以及內存市场持续疲软，预计明年半导体总销售额将同比减少 5%。IC 总销售预计将同比减少 6%，而非 IC 的 O-S-D 则预计有望小幅同比增长。

此外，IC Insights 预测，在 2023 年的周期下滑之后，预测半导体未来销售仍将出现反弹，并在未来三年实现更强劲的增长。到 2026 年半导体销售预计将达到 8436 亿美元（约 6.08 万亿元人民币），年复合增长率为 6.5%。