英国“劳斯莱斯”成功测试世界上首个氢气式飞机发动机

IT之家 11 月 29 日消息，英国劳斯莱斯公司周一表示，它已经成功地使用氢气启动了飞机发动机，这是世界航空领域的第一次，标志着氢气可能是航空飞行脱碳的关键。

据介绍，他们与易捷航空合作在在博斯科姆顿的一个政府测试设施进行了地面测试，使用的是改装后的劳斯莱斯 AE 2100-A 发动机，使用了苏格兰奥克尼群岛的风能和潮汐能产生的绿色氢气。

这标志着新能源在航空领域再进一步，在缓解气候变化，以及减少有害碳排放方面发挥了值得肯定的作用。

劳斯莱斯首席技术官格拉齐亚・维塔迪尼 (Grazia Vittadini) 表示，此次测试是一个“令人兴奋的里程碑”。“我们正在探索氢的零碳可能性，这可能有助于重塑飞行的未来。”

IT之家科普，这家“劳斯莱斯”并不是大家最熟悉的那家车企，英文名为 Rolls-Royce Plc，又称罗尔斯罗伊斯，他们主要设计和制造飞机发动机，以及船舶的发动机，包括英国皇家海军的核动力潜艇的核动力装置。

除此之外，空客也正计划使用一架 A380 来测试氢动力喷气发动机，他们希望到 2035 年可以将零排放飞机投入使用

据称，空客正在与法国赛峰集团 (Safran) 和美国通用电气 (ge) 的合资企业 CFM International 合作，开发一种可以使用氢燃料的发动机。