中国信通院：IMT-2030 (6G) 推进组开展“面向 6G 的关键技术全球征集”工作

IT之家 11 月 29 日消息，中国信通院今日宣布，为加快推动 6G 关键技术研究与创新发展，在工业和信息化部指导下，IMT-2030 (6G) 推进组（以下简称“推进组”）拟组织开展“面向 6G 的关键技术全球征集”工作。

征集方向方面，参考国际电信联盟（ITU）发布的《面向 2030 及未来 IMT 技术趋势报告》，聚焦 6G 关键核心技术演进方向，征集、评估、优选一批方向重要、技术领先、应用潜力大的 6G 关键技术方案，主要包括：关键基础研究、新型无线技术、新型网络技术、新型安全技术、产业基础技术以及其他 6G 相关技术。

IT之家了解到，中国信通院表示，征集工作的时间周期暂定为 2022 年 11 月-2023 年 12 月，期间可随时进行技术申报。鼓励国内外各方主体积极申报最新研究成果，推进组将定期开展技术评估与验证工作，确保所征集技术“随到随评，应评尽评”。

据介绍，征集工作将秉持开放和协同的原则，欢迎国内外从事信息通信领域研究的高等院校、科研院所、科技企业和推进组织等单位机构和科研团队自愿申请参加。申报主体应自行完成征集技术的相关知识产权保护，申报的技术内容应为可公开资料。