宁德时代：钠离子电池有望应用至 500 公里续航车型

IT之家 11 月 29 日消息，在今日举行的钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航 400 公里以下的车型需求。

据称，宁德时代则通过首创的 AB 电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到 500 公里续航车型。这一续航车型会面向 65% 的市场，应用前景非常广阔。

IT之家了解到，宁德时代今年 7 月正式发布了第一代钠离子电池：能量密度达 160Wh/kg，为目前全球最高水平。宁德时代表示第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面具有明显的优势，特别是在高寒地区。

宁德时代此前多次表示，目前公司已启动钠离子电池产业化布局，2023 年将形成基本产业链。

据介绍，宁德时代三季度 90GWh 左右销量中，动力电池销量占电池系统销量 80% 左右。SNE Research 数据显示，2022 年 1-8 月宁德时代全球动力电池使用量市占率达 35.5%。

钠离子电池量产进度方面，宁德时代表示，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局上需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，明年将会正式量产。