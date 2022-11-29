工程院院士：钠离子电池成本有望比磷酸铁锂电池低 20% 以上

IT之家 11 月 29 日消息，据界面报道，今日在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，中国工程院院士陈立泉表示，当前钠离子电池尚处于推广期，随着产业链的完善，技术成熟度的提高和规模效应，钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池 20% 以上，为大规模推广钠离子电池创造了有利的条件。

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陈立泉院士提到，锂电池是目前性能最好的二次电池，但是由于锂资源有限，不能同时满足电动汽车和电能存储的需求，钠离子电池必将成为下一代低速电动车辆和储能的电池。

值得一提的是，国泰君安此前的一篇研报指出：“钠电池材料具备显著成本优势，比磷酸铁锂电池低约 1/3。”针对这一结论，中国电池产业研究院院长吴辉提出质疑，并公开表态认为，目前钠电池成本并不比锂电池成本低，钠电池产业化发展将在 2025 年之后。吴辉也承认，随着产业化发展，钠电池大规模生产，未来有可能比锂电池便宜，毕竟钠比锂便宜。但针对目前券商提出的，钠电池相对锂电池具有成本优势，吴辉认为，这个只能是在真正产业化之后才能看出。

10 月 21 日三季报电话会议中，宁德时代再次确认，钠电池 2023 年实现产业化的计划不变。此外，孚能科技、多氟多表示钠电池产品量产在即，美联新材等企业也在加码钠电池布局。

IT之家了解到，多位产业专家认为，钠电池明年不太可能量产。他们预测，钠电池产业化过程最低也需要两年左右，甚至三到五年。