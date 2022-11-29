友善电子推出双 2.5G 迷你开发板 NanoPi R5C，售价 349 元起

IT之家 11 月 29 日消息，友善电子推出了一款双 2.5G 迷你开发板 NanoPi R5C，售价 349 元起。

NanoPi R5C 采用瑞芯微 RK3568B2 作为主控处理器，配备 1GB / 4GB LPDDR4X 内存，和 8GB / 32GB eMMC 闪存，并支持 TF 卡启动和运行系统，搭载双 2.5G 有线网口，两个 2.5G 网口传输速率均为 2.10Gbps，接收速率为 2.30Gbps。

NanoPi R5C 主板尺寸只有 58×58mm，可选配安装一体化 CNC 氧化铝外壳，带有 1 个 HDMI 输出接口，可运行 Android、Buildroot、Debian、U0buntu 桌面等系统，也可以用作极客喜欢的命令行模式，并且可解码播放 4K 60p H.265 / H.264 等格式视频。

IT之家了解到，NanoPi R5C 可选扩展 M.2 WiFi 模块（RTL8822CE），支持 802.11a / b / g / n / ac 协议，传输速率为 276Mbps，接收速率为 156Mbps。该板还带有 2 个 USB3.0 接口，以及 1 个 M.2 无线网卡接口。

NanoPi R5C 的售价为：