特斯拉美国电动市场占有率跌破七成，三年后恐不足 20%

北京时间 11 月 30 日消息，汽车研究机构标普全球汽车 (S&P Global Mobility) 周二发布报告称，特斯拉仍是美国最畅销的电动汽车品牌，但是随着竞争对手推出越来越多更实惠的车型，其主导地位正在被削弱。

特斯拉 Model 3

数据显示，截至今年第三季度，特斯拉在美国新注册电动汽车市场的份额为 65%，低于去年的 71% 和 2020 年的 79%。标普全球汽车预测，到 2025 年时，美国电动汽车车型数量预计将从目前的 48 款增加到 159 款，特斯拉的电动汽车市场份额将跌至 20% 以下。

特斯拉美国市场份额的下降是意料之中的事情，但下滑的速度可能会让埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下汽车和能源公司的投资者感到担忧。随着马斯克将注意力集中到扭转他最近收购的社交媒体公司推特身上，特斯拉股价周二收盘时大约下跌 1% 至 180 美元。今年目前为止，特斯拉的股价已经下跌了近一半。

报告称，特斯拉正在慢慢失去对美国电动汽车市场的主导地位，取而代之的是目前价格在 5 万美元以下的纯电动汽车。在这个细分领域，“特斯拉还没有真正的竞争力”。特斯拉的入门级 Model 3 起售价约为 4.82 万美元 (含运费)，但这款车通常提供更多配置选项，以更高的价格出售。

“随着新的、更实惠的选择到来，提供同等甚至更好的技术和生产构件，特斯拉的地位正在发生变化，”标普全球汽车表示，“鉴于消费者在电动汽车市场的选择和兴趣正在增加，特斯拉未来保持市场主导地位的能力将面临挑战。”

在此之前，周一有报道称，特斯拉正在开发一款改进型的入门级 Model 3，旨在降低生产成本，减少内部组件和复杂性。马斯克在今年 10 月的第三季度电话会议上表示，特斯拉最终将开发一款新的、更实惠的车型。他最先在 2020 年预告了这款车型。

标普全球汽车的汽车研究副总监斯蒂芬妮・布林利 (Stephanie Brinley) 指出，尽管特斯拉的市场份额有所下降，但预计其销量在未来几年仍将增长。

特斯拉目前在电动汽车领域的领导地位是建立在一个相对无足轻重的市场之上的。尽管电动汽车备受关注，但纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量仍然微乎其微。

标普全球汽车的数据显示，截至今年第三季度，在美国注册的 1022 万辆汽车中，大约 52.5 万辆是纯电动车型，占比为 5.1%，高于 2021 年第三季度的 33.4 万和 2.8%。截至 9 月份，在美国注册的电动汽车中，大部分 (近 34 万辆) 是特斯拉，其余的汽车被非常不均匀地分配到其它 46 个品牌上。