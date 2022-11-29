特斯拉 2022.40.4.2 软件版本开始推送：针对充电站功率容量优化，提高充电效率

IT之家 11 月 29 日消息，特斯拉 2022.40.4.2 软件版本现已上线，今日开启分批推送。

在 2022.40.4.2 软件更新中，特斯拉软件进行了网络安全漏洞修复，针对 NFC 漏洞进行优化，同时优化了显示进程稳定性、车辆唤醒后灯光表现、动能回收表现等。

IT之家了解到，特斯拉还针对每个充电站的功率容量优化了直流快速充电期间的温度系统控制，提高了充电效率、沿途电池温度预设效率，使充电时间缩短、电费降低。

此外，经过重新设计的超级充电站地图弹出窗口现在可显示以往的充电站占用情况以及相关的充电费用。特斯拉地图包版本也迎来更新，将开启分批推送。

本次软件更新主要内容为：

1. 网络安全漏洞修复，针对 NFC 漏洞进行优化：

添加新钥匙需要用户在车机界面上确认；

代客模式下不允许添加新钥匙；

2. 优化显示进程稳定性；

3. 优化车辆唤醒后灯光表现；

4. 优化动能回收表现；

5. 洗车模式下，拉动车门外把手车辆会驻车。如果驾驶员在洗车模式下不在车内，进一步降低车辆空挡下的最高速度限值；

6. 已针对每个充电站的功率容量优化了直流快速充电期间的温度系统控制，不仅提高了充电效率，也提高了沿途电池温度预设效率。充电时间得以缩短，电费得以降低；

7. 经过重新设计的超级充电站地图弹出窗口现在可显示以往的充电站占用情况以及相关的充电费用（如有）；

8. 驾驶位车门解锁模式启用后，长按驾驶位车门内侧开关可解锁所有车门和行李箱；

9. 在轮胎换位、互换或更换后立即重置学习到的轮胎设置以提升驾驶体验。