禁用云存储也无效，Anker 旗下 Eufy 监控摄像头被指向云端发送数据

IT之家 11 月 30 日消息，援引国外科技媒体 MacRumors 报道，安全顾问保罗・莫尔（Paul Moore）在上周发布的演示视频中表示，Anker 旗下 Eufy 品牌安全监控摄像头在禁用云存储和开启仅本地存储设置的情况下，依然会向云端发送一些数据。

莫尔在视频中演示了 Eufy 未经授权的云数据上传行为。虽然他购买的 Eufy Doorbell Dual 并未注册云服务，但该监控摄像头依然会将录像上传到云端。即便是在 Eufy 应用中删除了相关监控录像，依然可以在云端进行访问。值得注意的是，Eufy 似乎没有自动将完整的流媒体视频上传到云端，而是将视频抓取为缩略图。

IT之家了解到，莫尔随后就此事咨询了 Anker 公司。Eufy 在回复中确认它正在向 AWS 上传事件列表和缩略图，不过系统的安全机制对这些 URL 进行了限制，只有在账户登录的情况下，本人才在限定时间内可以访问这些数据，并且因此不会出现“泄漏给他人”的情况。

在随后发布的声明中，Anker 承认这个问题确实存在，并会采取以下两个措施：