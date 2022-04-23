491 元，Anker 安克新款 100W 氮化镓 GaN 充电器开售：三个 USB 端口，尺寸比苹果 96W 充电器小 34%

IT之家 4 月 23 日消息，据 MacRumors 报道，最初于 1 月份在 CES 上宣布，Anker 的美国版 736 USB 充电器现在可通过亚马逊以 75.99 美元（约 490.14 元人民币）价格购买，有黑色、银色款。

采用了 Anker 的 GaN II 技术，100W 736 充电器比苹果的 96W 充电器小 34%，但提供三个 USB 端口，可在需要时为多个设备充电。

736 充电器包括两个 USB-C 端口和一个 USB-A 端口，它会根据使用的端口数智能地在端口之间分配功率。当单独使用任一 USB-C 端口时，它将提供 100W 的完整功率，完全支持除最新 MacBook Pro 16 英寸机型随附的 140W 充电器的快速充电功能之外的任何 Mac 笔记本电脑。

根据使用的端口，双端口设置允许最大数量的可能组合。如果两个 USB-C 端口一起使用，顶部的一个将提供 60W，而底部的一个将提供 40W。结合顶部 USB-C 端口和 USB-A 端口将分别提供 80W 和 18W，而结合底部 USB-C 端口和 USB-A 将提供 60W 和 22.5W。

如果所有三个端口都使用，顶部 USB-C 端口将提供 45W，底部 USB-C 端口将提供 30W，USB-A 端口将提供 18W。

此前 Anker 推出了 735 充电器，该充电器还包括两个 USB-C 端口和一个 USB-A 端口，但最多只能提供 65W 的功率。