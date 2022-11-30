《守望先锋：归来》第二赛季预告公布，12 月 7 日上线

IT之家 11 月 30 日消息，今日暴雪官方公布《守望先锋：归来》第二赛季预告，全新重装英雄拉玛刹将于 12 月 7 日加入行动，本赛季还将带来新地图，新神话皮肤、新游戏模式等内容。

IT之家了解到，《守望先锋》“归来”是一款设定在光明未来的免费团队动作游戏，每场对战都是一次 5v5 的终极乱斗。扮演能时间跳跃的自由斗士、节奏随身的战场 DJ，以及其他 30 多位独一无二的英雄，在全球各地大显身手。

《守望先锋：归来》第二赛季更新内容：

新重装英雄拉玛刹和香巴里寺院地图

《守望先锋》“归来”将迎来最新英雄，拉玛刹将在前线屹立不倒。拉玛刹是第一个以变换形态作为核心能力的重装英雄，随时都可以改变自己的技能和打法风格，映衬着他的革命之道。

在全新的运载目标地图香巴里寺院中，我们将踏上无数前来栖身的智械所走过的曲折之径。在战斗中超越你的敌人，掌控禅雅塔和拉玛刹昔日的居所。

新赛季，新平衡

《守望先锋》“归来”的新赛季会带来新一轮的平衡性改动，让更多英雄具备足够的竞争力，实现阵容之中的平衡。

统计数据和玩家反馈都指出，“索杰恩”在竞技比赛的高水平分段中极具统治力，令硬实力不够的玩家难以匹敌。为了解决高水平玩家反馈的问题，在第 2 赛季中，我们会重点关注“电磁炮”在远距离战斗中的杀伤力，鼓励玩家运用“索杰恩”的高机动性接近对手，以发挥强而有力的右键攻击。

“末日铁拳”将获得大规模的调整，让他能够胜任队伍的前排职责，同时保留这名英雄最具特色的核心玩法。安娜、“堡垒”、“渣客女王”、雾子、“天使”和“秩序之光”也都会迎来调整，敬请期待 12 月 7 日发布的更新吧。

众望所归的目的地

新的赛季也会带来新的地图池。除了最新地图香巴里寺院之外，玩家还会迎来深受喜爱的里阿尔托，以及地球上最具史诗感的暴雪世界（受天气影响，部分游乐设施可能无法开放）。我们还会在绿洲城和尼泊尔饱览不同时段的光景，好莱坞和监测站：直布罗陀则会暂时告别。需要提醒的是，所有轮换出的地图依然可以在自定游戏中游玩。

希腊神话和奥林匹斯之战

第 2 赛季的主题属于神明与传奇：希腊神话！本赛季会带来一款全新的神话皮肤：宙斯“渣客女王”，这是高级战令的巅峰奖励。她的皮肤也拥有全新的个性化选项、武器模型、语音和特效。沐浴在众神的光辉之下吧！推进高级战令还可获得传奇皮肤波塞冬拉玛刹和传奇皮肤哈迪斯“法老之鹰”。

在全新游戏模式“奥林匹斯之战”中，除了这几名英雄之外，还有多名英雄会获得神力的加持。此项全新限时活动将从 1 月 6 日开始，持续至 1 月 20 日结束。敬请关注本赛季出现的皮肤吧。它们或许会透露奥林匹斯之战的万般精彩！

节日活动

雪国仙境和欢度新春活动都将回归，带来更好更新的奖励。这个赛季中的每个活动，包括奥林匹斯之战，都可以在畅享乐趣、完成挑战的过程中获取一款皮肤奖励 —— 包括史诗皮肤冰雪女王布丽吉塔、传奇皮肤胜利女神“天使”，以及传奇皮肤灵鹊“回声”。

英雄挑战追赶

我们会在第 2 赛季中推出新的挑战，让玩家能够获取自己尚未解锁的新英雄。

如果玩家在第 1 赛季中未能解锁雾子，或者是从第 2 赛季开始入门的新玩家，就可以选择想解锁英雄的对应挑战，进入训练靶场学习技能，最终通过赢得《守望先锋》比赛来解锁新英雄。希望跳过挑战的玩家可以选择直接在游戏内商城中解锁新英雄。需要提醒的是，拥有原版《守望先锋》的玩家只要在第 2 赛季结束之前登录游戏，就能自动获得新英雄“索杰恩”、“渣客女王”和雾子。《守望先锋》“归来”的新玩家在第 1 赛季登录游戏即可获赠“索杰恩”和“渣客女王”。