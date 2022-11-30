玩家试验后发现，《宝可梦 朱 / 紫》存在严重随机性问题

入门级程序员问题。

《宝可梦朱 / 紫》发售的这十几天来，糟糕的优化以及大大小小的 BUG 显然成为了影响游戏口碑发酵的最大问题，尽管目前现存的大多数 BUG 谈不上有多致命，但这其中总有一两个恶性问题会影响到游戏的核心体验。

11 月 27 日，海外一位宝可梦玩家发帖表示自己察觉到了玩家对战中存在的伪随机问题。起初他发现自己的精灵“雪妖女”先手释放技能“冰息”时的命中率低的离谱，在总计 14 次的测试之后这位玩家基本确信，这个命中率 90% 的技能在先手第一招使用时是不可能命中的，毕竟出现这类情况的概率只有 100 万亿分之一。

宝可梦游戏的招式命中率是个老生常谈的话题，几乎每位玩家都亲身体会过高命中率招式死活打不中的邪门事件，以至于相当一部分玩家都吐槽过技能面板里写的命中率与实际命中率有着较大的出入。

不过到了朱紫这一代，在全世界宝可梦玩家的测试之下，游戏内存在伪随机问题的可能性越来越高。比如这个 BUG 通常出现在起手的第一招，部分招式不管怎么尝试都无法命中，而另一部分招式在特定情况下则会出现招招必中的神奇情况，不管是携带影响命中率的道具，还是使用无伤害的技能，都适用于这套伪随机机制。

随着调查研究的深入，大家普遍认为每场玩家对战都会套用同一套随机数表，这意味着所有招式的命中与否在进入游戏之前就已经被确定，如果能提前掌握这些规律，便能完全剔除掉对战的运气成分。

国内知名宝可梦玩家“口袋迷 AG”也亲自下场做了实验，事实证明，只要运用得当，像是“绝对零度”这样的低命中率一击必杀型技能也能做到百发百中。

实际上早在两年前的《宝可梦剑 / 盾》中，就出现过这类摈弃随机要素的 BUG，不过当时的问题仅限于毒系宝可梦，因此没能掀起太大的波澜。然而朱紫的情况有些特殊，如果官方真的使用了固定的随机数表，那么今后的玩家对战将会沦为先手必胜的滑稽场景，就连 2016 年宝可梦对战世界冠军 Wolfey 也感叹道，这是他玩宝可梦以来见过的最严重的问题。

幸运的是，朱紫的排位对战将于 12 月 1 日正式开放，目前的伪随机问题仅存在于自由对战之中。或许排位对战的随机数判定与自由对战不一样，又或许游戏开发商 Gamefreak 会在这两天紧急推送补丁修复问题，但不管怎么说，留给他们的时间都不多了。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Okny