《宝可梦 朱 / 紫》目前最火的玩法，是在三明治上玩“叠高高”

《宝可梦 朱 / 紫》自发售以来风波不断，除了众多媒体打出低分以外，关于 BUG、掉帧等等问题引来漫天吐槽，甚至一度登上微博热搜，看得出各种问题没少让全球宝可梦玩家闹心。

其中，一些技术力导致的画面表现问题正在持续发酵。比如被官方视作亮点、提前展示的野餐三明治制作，却在动画演出阶段出现了让玩家哭笑不得的场面 —— 在真人表演中都难见到的主角“借位”吃三明治镜头，就这样出现在了 21 世纪的游戏里。

不过如今评分低也好、技术问题多也罢，玩法上老玩家们对本作热情依旧，毕竟宝可梦可玩性高是共识，除了一如既往有趣的主流玩法，大家总能从其中发掘一些意想不到的新点子。

比如发售前就被人诟病的三明治，这一次又在游戏中成为备受称赞的存在。游戏烹饪模式的三明治制作，由于制作流程物理效果逼真，玩家们游戏到手后很快就隔着屏幕感受到了食材的分量。

在游戏中想要制作一个理想的三明治也并不容易，作为基底的长棍面包位置有限，食材堆叠位置稍不理想，就可能导致最后一片面包盖上的瞬间，让原来的成果分崩离析，做出来的三明治增强效果大打折扣 —— 不难想象，这会是一个逼疯强迫症的环节。

也不知道是不是为了摆脱食材堆砌被破坏导致的抓狂，最近宝可梦玩家们开始在游戏中玩起了堆培根塔游戏。即在制作三明治的过程中，抛弃了盖在三明治上面、常常惹人恼怒的面包，将三明治填充食材全部换成易于堆放的培根，接下来只需要将培根向上不停堆砌，直到培根塔坍塌。

“堆培根塔还真是有趣！”

乍听似乎不过如此，但玩家们在联机状态下，就有些不一样了。在“搭建”培根塔的过程中，四位玩家的效率显然得到了明显提升，但协同和维护平衡也变得更难。一定程度上说，这个玩法比较考验同伴间的协同能力。

当然即便是培根这样有一定高度又易于摆放的食材，也在挑战屏幕外“平衡大师”们的水平，毕竟三明治面包位置有限，而游戏中富有弹性的肉也会随着海拔越来越高，左右摆动摇摇欲坠，一个不小心就会瞬间坍塌，大家重新来过。

由于这个玩法和手机平台上流行过的游戏 Animal Tower Battle 的堆叠玩法有一些相似之处，因此该玩法被网友称为“Bacon Tower Battles”。游戏玩法目前没有约定俗成的标准和要求，但其过程充满了纯真的快乐，可以说复制了童年小伙伴一起搭积木的趣味，因此受到了玩家社区的欢迎。从某种意义上讲，玩家们的创造力也构成了宝可梦可玩性的一部分。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：铂伊西娅