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消息称蓝宝石 / 讯景 / 撼讯将首发 RX 7900 系非公显卡，其他品牌晚 1-2 周

2022/11/30 11:47:32 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 30 日消息，据博板堂消息，蓝宝石、讯景和撼讯品牌可能会在 12 月 13 日 首发 AMD RX 7900 系列非公显卡，其他品牌可能会晚 1-2 周。此外，AMD 还取消了合作品牌的公版销售。

蓝宝石新款 RX 7900 显卡

撼讯新款 RX 7900 显卡

目前，蓝宝石和撼讯均已发布 RX 7900 系非公显卡的预热信息。AMD 即将在 12 月 13 日上市的新一代旗舰显卡 RX 7900XTX 售价 7999 元起，次旗舰显卡 RX 7900XT 售价 7399 元起

RX 7900 系列显卡参数：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

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关键词：AMD显卡

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