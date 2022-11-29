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AMD 面向企业发布 AMD Software: PRO Edition 22.Q4 for Linux 季度更新

2022/11/29 10:40:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 29 日消息，AMD 在一周前悄然推出了 Radeon Pro Software for Enterprise Linux 22.Q4 驱动程序，并在近期的对外宣传中将其称之为“AMD Software: PRO Edition 22.Q4 for Linux”驱动更新。

由于大部分的 Linux 爱好者和玩家都习惯在主流 Linux 内核和 Mesa 中使用上游的开源组件，因此该驱动更新直到现在才被人注意到。

IT之家了解到，“AMD Software: PRO Edition 22.Q4 for Linux”驱动更新是面向企业用户的最新季度更新，主要包含“Open”和“PRO”两个驱动组件，以及少量专有的用户空间驱动代码。

22.Q4 驱动支持 RHEL 9.0 / 8.6 / 7.9（以及 CentOS / Rocky / AlmaLinux 等下游版本）、Ubuntu 22.04、Ubuntu 20.04.4 LTS 和 SUSE Linux Enterprise SLED / SLES 15 SP4。

像往常一样，AMD Linux 打包的驱动程序的公共变更日志 / 发布说明是相当少的，只是表明修复了以下两个问题：

  • CgFX 插件在全开驱动的 Maya 2023 中无法加载。

  • 当连接到三个以上的显示器时，Linux Pro MGPU RHEL9.0 在 X11 显示管理器上出现显示损坏。

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关键词：AMD

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