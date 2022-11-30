苹果 Apple Music 公布 2022 年中国大陆最热歌曲 TOP 100：周杰伦继续霸榜

IT之家 11 月 30 日消息，苹果 Apple Music 公布了 2022 年中国大陆年度最热歌曲 TOP 100 榜单，周杰伦继续霸榜：前 10 首歌曲有 9 首都是周杰伦的，而整个榜单中更是有 62 首歌曲都是周杰伦的。

具体来看，最热门的单曲为周杰伦的《七里香》，榜单前十除了陈奕迅的号称“幼儿园园歌”的《孤勇者》位列第六以外，其余九首单曲均为周杰伦的歌曲。在这份榜单中，除了周杰伦有着高达 60 多首上榜次数以外，林俊杰、陈奕迅分别以 9 首、6 首的成绩刷着存在感，至于国外歌手的表现更是惨不忍睹。

全球榜单方面，年度歌曲由歌手乐洛伊小子（The Kid LAROI）和贾斯汀 比伯（Justin Bieber）在 2021 年发行的《Stay》获得。

实际上周杰伦多年来一直霸榜 Apple Music 中国大陆最热榜单，而且很多歌都是 20 年前的老歌，很多用户可能会好奇为什么是这样，也有用户甚至怀疑这个榜单是假的。对此有网友分析，除了周杰伦的音乐本身确实出色之外，还有其它一些原因导致其多年来一直霸榜。首先是版权的问题，Apple Music 需要付费购买会员，也恰好有周杰伦音乐的版权，而一些普通听众喜爱的那些抖音神曲、网络神曲之类的免费音乐在 Apple Music 并没有提供，自然就限制了大家听歌的选择。还有网友称是听歌习惯问题，不少网友反映，之前喜欢用网易云音乐听周杰伦的歌曲，后来没有版权后改用 QQ 音乐听，但苦于需要会员才能听周董的歌，后面索性就用 Apple Music 听了。

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