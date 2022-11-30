工信部：推动我国新型显示产业向价值链中高端跃进

IT之家 11 月 30 日消息，据工业和信息化部网站，2022 世界显示产业大会今日在四川成都召开。

数据显示，我国新型显示产业规模持续扩大，显示面板年产能达到 2 亿平方米，2021 年全行业营收超 5800 亿元，有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用。显示无处不在的特征日益凸显，不断赋能消费电子、数字文创、景观旅游、数字医疗、车载显示、虚拟显示等领域。

工业和信息化部副部长王江平在致辞中表示，面向数字时代深刻把握新型显示产业发展特点，坚持开放合作，支持创新突破，促进新型显示产业高质量发展。深入落实产业规划，推动资源要素集聚和整合，引导重点区域合理布局，提升产业链供应链韧性，推动我国新型显示产业向价值链中高端跃进。坚持创新驱动发展，全力攻克新型显示领域关键核心技术，加快培育新技术、新产品、新业态、新模式。发挥显示赋能作用，面向数字经济发展需求，把握数字化、网络化、智能化方向，提升显示技术赋能经济发展水平。深化国际交流合作，推进高水平对外开放，持续完善市场化、法治化、国际化营商环境，打造开放发展、合作共赢的新格局。

IT之家了解到，本次大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办，以“显示无处不在，创享数字经济”为主题，设置 1 场开幕式、5 场高峰论坛、6 场主题论坛、1 场海外云论坛以及新品首发、创新成果、产融对接等活动。