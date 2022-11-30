培养下一代宝可梦训练师，正在从娃娃抓起

宝可梦中心或将迎来大批童工。

不久前，宝可梦公司和日本一家名为“Kandu 亲子小镇”的主题乐园达成了一项合作协议，将于下个月开始在此展开“宝可梦中心一日店员”体验活动，让儿童能够切身体验到宝可梦中心工作人员一天的工作状况。

Kandu 亲子小镇是一家主打祖孙三代可以一起游玩的主题乐园。和其他亲子乐园不同，这里最大的特色是可以让小朋友扮演不同职业的工作人员，体验各种各样的工作内容。

除了科学家、消防员、警察、牙医等等你能想到的传统职业外，小朋友甚至还可以在这里扮演魔法师、勇者等，所以相对来说，宝可梦中心工作人员可能也不算太离经叛道的职业吧。

在此次“宝可梦中心一日店员”体验活动中，参加的小朋友将从以下 10 只宝可梦中选出自己最喜欢的一只，学习它的相关知识、了解它的个性，然后再通过向顾客展示布偶来讲解它的魅力。这让小朋友能够在与顾客分享的过程中，建立自己和宝可梦独一无二的深厚联系。

虽然这里并不能进行实际意义上的购物，但当小朋友分享的宝可梦受到顾客喜欢后，他们可以获得一定量代币，用来在园区消费，最后带自己喜欢的宝可梦回家。

事实上，这只是“宝可梦从娃娃抓起”的冰山一角。此次的“宝可梦一日店员”体验活动是由 My First Pokémon（我最初的宝可梦）项目组负责企划的。而该项目自从 2018 年设立以来，就在全心全意为幼龄用户提供服务，为儿童带来了很多欢乐。

2019 年，My First Pokémon 项目在 Youtube 上创建了名为 Pokémon Kids TV （宝可梦 Kids TV）的频道。在这个频道中，项目组制作了许多活泼的宝可梦歌曲和儿童舞曲，还有许多由宝可梦参演的舞蹈教学、语言教育、生活常识类短片，让小朋友能够在欢快的氛围中学习知识、与宝可梦结缘。

后来，项目组又创立 Pokémon Illust-lab”（宝可梦素材实验中心），为小学、幼儿园、儿童中心、图书馆等相关儿童教育设施提供宝可梦官方素材。这些机构可以在许可范围内免费使用这些素材，例如印制儿童活动所需要的填色画、宣传海报等。

项目组甚至在官网中开设了课程，亲自教授这些素材的使用方法，现在全日本已经有一万多个儿童设施免费使用上了这些素材。

我知道，看到这里已经有些大朋友心痒痒的了，甚至迫不及待想去体验一下“宝可梦中心一日店员”的感觉了，但这里需要提醒一下，儿童的范围是 3-14 岁。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：駄目糕